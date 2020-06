Warszawa nie sfinansuje turnusów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych

W tym roku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nie będzie finansował turnusów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci. Miasto tłumaczy to panującą epidemią, a co za tym idzie ograniczeniami. Środki finansowe przeznaczono na inne cele.

Do tej pory osoby niepełnosprawne mieszkające w Warszawie mogły ubiegać się o refinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.



W tym roku jednak niepełnosprawni nie będą mieli sfinansowanych turnusów rehabilitacyjnych. Ratusz bowiem twierdzi, że pieniądze które miały trafić na osoby niepełnosprawne przeznaczone zostały na inne cele.



„Z uwagi na sytuację epidemiologiczną panującą na terenie kraju, związaną z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i obostrzeniami wynikającymi z konieczności ograniczania roznoszenia się choroby, decyzją Rady m.st. Warszawy wyrażoną w uchwale nr XXIX/845/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r., Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie w 2020 r. nie realizuje zadania: dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osób niepełnosprawnych i ich opiekunów” – brzmi treść oświadczenia zamieszczonego na stronie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.



W oświadczeniu dodano, że „środki finansowe pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały przeznaczone na dofinansowanie innych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Centrum”.



Dodano też, że do osób, które złożyły wnioski rozsyłane są informacje w tej sprawie.

źródło: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Na koniec poinformowano, że osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2021 r. mogą złożyć wniosek po 1 stycznia 2021 r.