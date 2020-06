„Największe lotnisko na świecie”. Skąd Trzaskowski czerpie wiedzę o CPK?

Mianem „największego lotniska na świecie” nazwał Rafał Trzaskowski powstający Centralny Port Komunikacyjny w dzisiejszej rozmowie z „Super Expressem”. „Teza o »największym lotnisku na świecie« nie jest i nigdy nie była prawdziwa. Może jak kandydat się o tym dowie, to będzie tak samo jak z 500 Plus?” – skomentował to Marcel Klinowski, członek Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu ds. CPK.

„W sytuacji, w jakiej znalazła się dziś Polska, powinniśmy przynajmniej na kilka lat zrezygnować z gigantomanii i budowania Centralnego Portu Komunikacyjnego i przekopu mierzei, bo inwestycje muszą być sensowne. Budowanie za miliardy złotych bez żadnych realnych planów największego lotniska na świecie w sytuacji, gdy Polsce potrzeba szeregu innych istotnych projektów infrastrukturalnych, jest po prostu nieracjonalne. Trzeba to odłożyć w czasie a skoncentrować się na kończeniu projektów bliskich ludziom” – powiedział Trzaskowski w wywiadzie dla „Super Expressu”.



Do sprawy odniósł się na Twitterze Marcel Klinowski, członek Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. „Skąd Trzaskowski czerpie wiedzę o CPK? Pomijając już fakt, że Trzaskowski nie widzi w tym projekcie inwestycji kolejowych, to teza o »największym lotnisku na świecie« nie jest i nigdy nie była prawdziwa. Może jak kandydat się o tym dowie, to będzie tak samo jak z 500 Plus?” – napisał, nawiązując do zmienności stanowiska PO wobec świadczeń socjalnych wprowadzanych przez rząd.



Do wpisu Klinowski załączył film opublikowany przez twitterowe konto CPK, opublikowany w październiku 2019 r. Przypomniano w nim, że w pierwszym etapie CPK ma obsługiwać 45 mln pasażerów łącznie. 100 mln to szacowana liczba docelowa.

Skąd @trzaskowski_ czerpie wiedzę o #CPK? Pomijając już fakt, że RT nie widzi w tym projekcie inwestycji kolejowych, to teza o "największym lotnisku na świecie" nie jest i nigdy nie była prawdziwa. Może jak kandydat się o tym dowie, to będzie tak samo jak z #Rodzina500plus? �� https://t.co/EGc3Qc1sXc pic.twitter.com/I37dd6LSFJ — Marcel Klinowski (@MarcelKlinowski) June 1, 2020

