Samolot został zawrócony. Powodem pilot z koronawirusem

Samolot lecący z Delhi do Moskwy musiał zawrócić na lotnisko, z którego wystartował. Powodem był pilot, którego test na obecność koronawirusa wyszedł pozytywnie. Na całe szczęście na pokładzie nie było pasażerów.

W sobotę samolot linii Air India wyleciał do Moskwy z samym personelem pokładowym. Był to jednak lot repatriacyjny, którym linia miała przywieźć do New Delhi obywateli Indii, którzy utknęli w Rosji.



Niestety w połowie drogi samolot musiał zawrócić. Jak się okazało, jeden z pilotów uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa.



Samolot powrócił na lotnisko w Delhi, a cała załoga została poddana kwarantannie. Linie lotnicze wysłały jednak kolejny samolot z nowym personelem pokładowym, który odebrał pasażerów z Moskwy z kilkugodzinnym opóźnieniem.



Teraz Dyrekcja Generalna Lotnictwa Cywilnego sprawdza, jak mogło dojść do takiego uchybienia.

