„Gdyby wiedzieli, kim był, nie zrobiliby tego”. Protestujący o dewastacji pomnika Kościuszki

Ludzie, którzy tu przyszli, byli pełni gniewu i chcieli wyrazić, co czują. Wszędzie robili graffiti. Jestem pewien, że nie mieli pojęcia, kim on był – powiedział jeden z uczestników protestów w Waszyngtonie, komentując zdewastowanie pomnika Tadeusza Kościuszki przed Białym Domem.

Korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie Marek Wałkuski zapytał uczestników protestu, czy wiedzą, kim był Tadeusz Kościuszko i dlaczego podczas demonstracji pomalowano sprayem jego pomnik. Podczas rozmowy przypomniał, że był to bohater Polski i USA i sojusznik Afroamerykanów.



– Ludzie chcieli wyrazić frustrację i gniew. Nie sądzę, by chcieli być niegrzeczni, albo okazywali brak szacunku – powiedział dziennikarzowi jeden z uczestników protestu. – Myślę, że gdyby wiedzieli, kim był, może by tego nie zrobili – dodał.



– Polacy nie powinni czuć się urażeni, bo mamy tu problemy i ludzie wyrażali, co czują. Jednym ze sposobów są protesty i gniew. To najmocniejsza forma zajęcia stanowiska – stwierdził inny.



Jeszcze inny wyraził żal, że protestujący to zrobili, zaznaczając jednocześnie, że „ludzie są rozgniewani i nie wiedzą, kim był Kościuszko”.

Dlaczego podczas demonstracji pod Białym Domem pomalowano sprayem pomnik Tadeusza Kościuszki? Czy uczestnicy protestu wiedzieli kim był? Zapytałem ich o to. pic.twitter.com/w17Sp3ISJK — Marek Wałkuski (@Marekwalkuski) June 1, 2020

