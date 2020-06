Polscy siatkarze przeszli test na koronawirusa i rozpoczęli zgrupowanie

19 siatkarzy reprezentacji Polski i członkowie sztabu szkoleniowego rozpoczęli w Spale zgrupowanie, którego pierwsza część potrwa do 13 czerwca. W poniedziałek wszyscy zostali poddani badaniu na obecność koronawirusa; wyniki będą znane we wtorek.

– Zgodnie z zaleceniami, wszyscy do chwili otrzymania wyników badań pozostaną w izolacji. Posiłki będą podawane do pokojów. Po otrzymaniu rezultatów, mam nadzieję negatywnych, ustalimy plan podczas spotkań sztabu i sztabu z zawodnikami – zaznaczył lekarz reprezentacji Jan Sokal.



Na terenie ośrodka COS w Spale zawodnicy mają poruszać się w maseczkach ochronnych. Dotychczas zawsze mieszkali w dwuosobowych pokojach. Teraz, ze względów bezpieczeństwa, przygotowano dla nich „jedynki”.



Zawodnicy mają za sobą ponad dwa miesiące przerwy w treningach i nie ukrywają, że nie mogą się doczekać powrotu do nich.



– Cieszę się bardzo, że tutaj jestem. Jestem gotów do najcięższej pracy. Odpocząłem. Ostatnie tygodnie spędziłem z rodziną. Stęskniłem się za chłopakami. Brakuje mi też treningów – zaznaczył pochodzący z Kuby przyjmujący Wilfredo Leon.

Jak zaznaczono w komunikacie Polskiego Związku Piłki Siatkowej, szczegóły dotyczące planu zgrupowania będą korygowane na bieżąco w zależności od obowiązujących obostrzeń związanych z koronawirusem. Druga jego część ma się odbyć w terminie 29 czerwca–11 lipca.



W Spale trenować będą wszyscy podstawowi kadrowicze z ostatnich dwóch lat. Trener Vital Heynen nie ukrywał, że chciał, by jego podopieczni spotkali się i spędzili razem czas z myślą o igrzyskach w Tokio.



W tym roku Biało-Czerwonych nie czeka rywalizacja o stawkę. Zmagania olimpijskie w stolicy Japonii zostały przełożone na przyszły rok, a tegoroczną edycję Ligi Narodów odwołano. PZPS zamierza zorganizować zaś cztery oficjalne mecze sparingowe. Miałyby się one odbyć w drugiej połowie lipca.