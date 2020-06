Dwóch nastolatków odnalazło zaginionego 7-latka

Dzięki roztropności dwóch nastolatków z Pomorska (Lubuskie) 7-latek, który w niedzielę wieczorem bez wiedzy rodziców wyjechał rowerem poza swoją posesję i zaginął, został odnaleziony – przekazała Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

– Gratulujemy Tomkowi i Jakubowi, a także ich rodzicom. Dzięki czujności nastolatków 7-latek cały i zdrowy wrócił do rodziców. Okazało się, że jest dzieckiem, które ze względu na swój stan zdrowia wymaga wyjątkowej opieki – powiedziała policjantka.



W niedzielę wieczorem, o godz. 19.45 dyżurny komisariatu policji w Sulechowie otrzymał zgłoszenie o zaginięciu chłopca z pobliskiego Pomorska. 7-latek bawił się na podwórku i zdołał otworzyć zamkniętą na klucz i zabezpieczoną furtkę, przez którą wyjechał rowerem w nieznanym kierunku.



Rodzina chłopca natychmiast rozpoczęła poszukiwania, w których pomagali sąsiedzi. Zaraz po zgłoszeniu dołączyli do nich policjanci. Sprawa miała jednak szybko szczęśliwy finał. Chłopca odnaleźli jego koledzy – 12-letni Tomek i 16-letni Jakub.



– Gdy tylko dowiedzieli się o zaginięciu małego sąsiada, natychmiast wsiedli na rowery i pojechali go szukać. To właśnie oni dobrze wytypowali okolicę, w której może znajdować się 7-latek i odnaleźli go jadącego rowerem. Widząc dziecko zaopiekowali się nim i nakłonili do powrotu do domu – zrelacjonowała Stanisławska.

źródło: pap

Dodała, że młodzi bohaterowie mogą być wzorem zarówno dla swoich młodszych, jak i starszych kolegów, a swoim postępowaniem z pewnością zyskali szacunek w oczach dorosłych.