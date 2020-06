Hiszpania wycofuje swoje wojska z Iraku i Afganistanu

Hiszpańska armia podjęła działania służące całkowitemu wycofaniu swoich żołnierzy z misji w Iraku i Afganistanie. Część wojskowych stacjonujących dotychczas w tych państwach może trafić do afrykańskiego regionu Sahel – napisał madrycki dziennik „El Pais”.

Według gazety, powołującej się na źródła w siłach zbrojnych, do końca lipca hiszpańscy żołnierze opuszczą bazę wojskową w miejscowości Besmaja koło Bagdadu.



„W tej głównej bazie hiszpańskich wojsk w Iraku przebywało przed rozpoczęciem pandemii 350 z 530 żołnierzy” – pisze „El Pais”.



Z informacji uzyskanych przez dziennik w dowództwie hiszpańskiej armii wynika, że głównym powodem decyzji o wycofaniu żołnierzy z Iraku jest „wypełnienie misji”, polegające na szkoleniu jednostek wojskowych i policyjnych tego kraju.



„W sumie od lutego 2015 roku przeszkolili oni 50 tys. funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa Iraku” –odnotował „El Pais”.



Z ustaleń gazety wynika, że najpóźniej do stycznia wojsko hiszpańskie wycofa się również z Afganistanu, gdzie stacjonuje w ramach misji NATO od 2002 roku. Dziennik odnotował, że już w marcu wraz z nasileniem się pandemii Madryt wycofał połowę ze swojego 65-osobowego kontyngentu w tym kraju.



Według „El Pais” część wycofywanych z Iraku i Afganistanu żołnierzy może zostać skierowanych w najbliższym czasie do afrykańskiego Sahelu.



„Region ten, w którym obecne są grupy dżihadystyczne, a także mafie szmuglujące narkotyki, broń oraz imigrantów, stanowi znacznie większe bezpośrednie zagrożenie dla Hiszpanii niż Irak czy Afganistan” – podsumowuje „El Pais”.

