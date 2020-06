Grecja zaprasza Polaków od 15 czerwca. Czarnogóra już dziś

Od 15 czerwca Polacy będą mogli podróżować do Grecji - poinformował wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Już od dziś Czarnogóra otworzyła granice dla obywateli wielu krajów, w tym i dla nas.

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, zaznaczył, że w Grecji będą wykonywane losowe testy, ale bez obowiązkowej kwarantanny. W obu krajach będą wymagane obostrzenia: zachowywanie dystansu i noszenie maseczek w zamkniętych przestrzeniach publicznych.



Wiceminister napisał na Twitterze, że ustalenia są efektem rozmów przedstawicieli ambasady Grecji w Polsce i polskich władz. Kilka dni temu Grecja zdecydowała o częściowym otwarciu granic dla turystów. Lotniska w Atenach i Salonikach będą otwarte dla przyjezdnych z 29 krajów. Na listę zostały wpisane między innymi: Austria, Czechy, Chiny, Dania, Niemcy, Izrael, Japonia, Nowa Zelandia, Norwegia, Korea Południowa czy Szwajcaria.



Zgodnie z przepisami do Grecji będą mogli przylecieć obywatele 16 unijnych krajów. Greckie władze wykluczyły jednak państwa najbardziej dotknięte pandemią koronawirusa, takie jak Francja, Hiszpania, Wielka Brytania czy Włochy. Polska początkowo nie znalazła się na liście państw, których obywatele nie będą poddawani kwarantannie.



W gronie krajów, których obywatele mogą przekroczyć granice Czarnogóry od razu znalazła się m.in. Polska.

W Czarnogórze turyści mają już do dyspozycji aplikację Montenegro Beaches na iOS, która zawiera bazę plaż i obiektów turystycznych, posortowanych według geolokalizacji użytkowników, dzięki czemu każdy, nawet w trybie offline, będzie mógł znaleźć najbliższe miejsce do bezpiecznego wypoczynku i informacje o tym, jak się do niego dostać - informuje portal waszaturystyka.pl.Rząd Czarnogóry oficjalnie potwierdził już 24 maja, że kraj jest pierwszym państwem w Europie, w którym nie odnotowano żadnego aktywnego przypadku koronawirusa.