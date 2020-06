Jak Warszawa radzi sobie z mikropożyczkami. Trzaskowski: Rząd nie może tego robić sam?

– A ja się pytam, jeżeli rząd chce pomagać przedsiębiorcom, robi to w sposób spóźniony, dlaczego robi to rękami samorządowców? Nie może tego robić sam? Spycha na nas odpowiedzialność – odpowiedział kandydat KO na pytanie portalu tvp.info, jak Warszawa radzi sobie z rozpatrywaniem wniosków o mikropożyczki z tarczy antykryzysowej.

Prezydent Warszawy został zapytany, jaki procent wniosków o mikropożyczki został rozpatrzony przez warszawski Urząd Pracy do dziś i czy według niego, gdyby on sam był cały czas w stolicy, to ten procent nie byłby wyższy. W trakcie zadawania pytania w tle słychać było okrzyki: „Morawieckiego pytaj!”



– A ja się pytam, jeżeli rząd chce pomagać przedsiębiorcom, robi to w sposób spóźniony, dlaczego robi to rękami samorządowców? Nie może tego robić sam? Spycha na nas odpowiedzialność. Proszę zadawać pytania rządzącym, dlaczego nie pomagają bezpośrednio samorządowcom – mówił Trzaskowski.



– Warszawa rozpatrzyła ponad 25 proc. wszystkich wniosków, prawie 120 mln wypłacone, to wskaźniki jedne z najwyższych w Polsce. Przyspieszamy, kierujemy dodatkowych urzędników do pracy, przez cały czas nadzorujemy ten proces. Ja mam nadzieję, że pan prezydent Duda, pan premier Morawiecki też nadzorują przez cały czas to, co się dzieje w kraju. Ja robię dokładnie to samo. Zadajecie, państwo, to pytanie za każdym razem, na każdej konferencji. Ja za każdym razem cierpliwie odpowiadam, ale prosiłbym o zadawanie tego typu pytań rządowi. Dlaczego za każdym razem próbuje spychać odpowiedzialność na samorząd. Chce pomagać przedsiębiorcom? Ma do tego instrumenty, żeby robić to bezpośrednio – dodał.

Warszawa jest miastem, które w rozpatrywaniu wniosków o mikropożyczki ma wyniki jedne z najgorszych. Pod koniec kwietnia portal tvp.info przeanalizował stopień realizacji tych wniosków. Polscy przedsiębiorcy mają taką możliwość dzięki wdrażanej przez rząd tarczy antykryzysowej. Do końca kwietnia rozpatrzono średnio 41 proc. wniosków. Warszawski ratusz jest w tym zestawieniu na trzecim miejscu od końca. Według ówczesnych danych pożyczki udzielono jedynie niecałym 5 proc. wnioskodawców. Dla porównania stopień realizacji wniosków w Opolu wynosił 100 proc., w Gdańsku 99 proc., a Poznaniu – 89 proc.