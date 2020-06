W Warszawie szkolą anarchistów? Trzaskowski: Miasto ma być różnorodne

Władze stolicy miały przekazać 3,6 mln zł na instytucję kultury szkolącą anarchistów z „taktyki miejskiej”. – Nie rozumiecie jednej podstawowej rzeczy, a mianowicie takiej, że ja nie jestem cenzorem – skomentował zapytany o tę sprawę prezydent miasta Rafał Trzaskowski.

W jednej ze stołecznych instytucji finansowanych ze środków miasta miały się odbywać szkolenia „Społecznej Szkoły Antykapitalizmu”. Portal zyciestolicy.com informował, że „tylko w 2019 roku na funkcjonowanie Biennale Warszawa stołeczny ratusz przeznaczył ponad 3,6 mln złotych”. „Taktyki miejskie/uliczna gimnastyka, czyli techniki działania grupowego” – można przeczytać o tematyce zajęć na stronie finansowanej przez ratusz instytucji.



Sprawa zbulwersowała wielu internautów i pojawiły się pytania, czemu pieniądze z podatków trafiają na szkolenia anarchistów. – Prezydent miasta nie jest od tego, aby zgadzać się z każdą sztuką czy programem prezentowanym przez organizacje pozarządowe. Od tego mamy ekspertów – powiedział dziennikarzom Rafał Trzaskowski. – To oni wybierają w normalnych procedurach konkursowych, w których nie ma takiej sytuacji, którą obserwujemy w wykonaniu rządu, gdzie koledzy pomagają kolegom – dodał.



Polityk Platformy Obywatelskiej stwierdził, że „nie jestem cenzorem”. – Ja jestem od tego, aby organizować przede wszystkim współpracę z organizacjami pozarządowymi – ocenił.

#wieszwiecej Polub nas

Rafał Trzaskowski przekonywał, że jego zadaniem jest sprawić, by „kultura w Warszawie była różnorodna i niezależna”. – By prezentowała bardzo różne postawy obywatelskie – powiedział.

O ruchach anarchistycznych głośno jest obecnie na całym świecie, a to za sprawą Donalda Trumpa. Polityk zapowiedział, że chce wpisania Antify na listę organizacji terrorystycznych. Coraz więcej doniesień mediów wskazuje bowiem, że członkowie lewicowych ugrupowań mają duży udział w aktach przemocy podczas krwawych demonstracji w USA.



– Organizacje ekstremistyczne i radykalne, takie jak Antifa, nie powinny być tolerowane w przestrzeni publicznej. Widać, że w kluczowych momentach są wykorzystywane do wzniecania chaosu i zakłócania stabilności w kraju – skomentował w rozmowie z portalem tvp.info wiceminister Adam Andruszkiewicz.



– Ostatnie informacje o tym, że szkolenia podobnych środowisk miały być współfinansowane przez warszawski ratusz, również są niepokojące. Nigdy nie wiemy, czy takie skrajnie lewicowe środowiska nie będą użyte do tego, by wywoływać zamieszki – dodał.