Wadliwe maseczki. „Zwrot pieniędzy albo wyrównanie szkody”

W naszej ocenie należny jest zwrot pieniędzy albo wyrównanie tej szkody – powiedział wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, odnosząc się do sprawy maseczek ochronnych bez certyfikatów, zakupionych przez resort od instruktora narciarstwa. Gdy okazało się, że maseczki nie spełniają wymaganych norm, MZ zażądało od Łukasza G. zwrotu 5 mln zł. Wiceminister skomentował też sytuację zw. z atakami na ministra Łukasza Szumowskiego.

Cieszyński odniósł się też do tej kwestii ataków na ministra Łukasza Szumowskiego. Kiedy resort zażądał zwrotu pieniędzy, instruktor narciarstwa zwrócił się z prośbą o pomoc do kancelarii Romana Giertycha.



Wiceminister Cieszyński oznajmił, że stanowisko resortu w tej sprawie jest jasne. – W naszej ocenie należny jest zwrot pieniędzy albo wyrównanie tej szkody, czyli na przykład dostarczenie towaru, który jest pozbawiony wad i w tę stronę będziemy prowadzili nasze działania – oznajmił.



Jak dodał, będą one dotyczyć „także szeroko rozumianych kroków prawnych”. – Nasi prawnicy są w kontakcie z prawnikami naszych kontrahentów. Oprócz tego oczywiście zostało złożone doniesienie do prokuratury – poinformował Cieszyński.



Wiceminister jest przekonany, że „jeśli nie uda się tego wyjaśnić polubownie, to będzie to załatwione na drodze sądowej”.

