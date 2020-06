Plan Grodzkiego runął. „Opóźnienie publikacji uchwały PKW racjonalne”

Prace ws. wyborów prezydenckich wreszcie nabierają tempa. Politycy PSL i Lewicy wycofali poprawki blokujące porozumienie w Senacie, Platforma obala scenariusz Tomasza Grodzkiego, a w Dzienniku Ustaw opublikowano uchwałę PKW. Zdaniem opozycji, stało się to zbyt późno. „Inaczej mielibyśmy powrót chaosu prawnego” – komentuje Piotr Trudnowski, prezes Klubu Jagiellońskiego.

Senat pod wodzą marszałka Tomasza Grodzkiego od wielu miesięcy skutecznie blokował wszelkie próby porozumienia ws. wyborów prezydenckich. W poniedziałek pojawiła się jednak informacja, że uchwała Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca braku możliwości przeprowadzenia głosowania 10 maja została opublikowana, a marszałek Sejmu ma teraz 14 dni na zarządzenie wyborów.



Politycy Koalicji Obywatelskiej uważają, że premier Mateusz Morawiecki celowo zwlekał ponad trzy tygodnie z publikacją uchwały OKW z 10 maja. W poniedziałek złożyli w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. – To było świadome widzimisię Morawieckiego, które miało ustawić wybory - ocenił Marcin Kierwiński.



„Warto spojrzeć w kalendarz Senatu i dostrzec, że ustawa wyborcza trafiła tam 13 maja. Opóźnienie publikacji było niestety racjonalnym zabezpieczeniem przed groźnymi skutkami senackiej obstrukcji” - zauważa w sieci Piotr Trudnowski z Klubu Jagiellońskiego.



Zapytany, o jakie zabezpieczenie chodzi, wskazał, że dzięki decyzji rządu nie będzie trzeba zarządzać wyborów na podstawie ustawy kopertowej. „Gdyby przyjęto domniemanie dobrej woli, mielibyśmy eskalację chaosu prawnego, podwójne komitety tych samych kandydatów i przyjmowanie ustawy zmieniającej zasady w czasie wyborów” - podkreślił Trudnowski.

Ocenił, że gdyby Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała szybciej uchwałę PKW, zakładając dobrą wolę Senatu i sprawne procedowanie ustawy wyborczej, to „po absurdalnej ubiegłotygodniowej wrzutce Michała Kamińskiego mielibyśmy powrót chaosu prawnego”.

We wtorek wicemarszałkowie Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica) i Michał Kamiński (PSL-KP) złożyli poprawkę do ustawy o wyborach prezydenckich, zgodnie z którą ustawa ta miałaby wejść w życie nie następnego dnia po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw (jak przyjął Sejm), ale 6 sierpnia. Takie vacatio legis powodowałoby, że wybory prezydenckie odbyłyby się po 6 sierpnia, a więc już po zakończeniu kadencji prezydenta Andrzeja Dudy.



Pomysł odłożenia wyborów o kolejne miesiące natychmiast poparł marszałek Tomasz Grodzki, mimo że kilka dni wcześniej chciał jeszcze by głosowanie odbyło się 28 czerwca. Teraz media informują, że poprawka wicemarszałków Kamińskiego i Morawskiej-Staneckiej została wycofana z Senatu, a plan Grodzkiego o wyborach dopiero na jesieni upadł.



„Nie spodobał się kierownictwu Platformy. Politycy tej partii – pracujący przy prekampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego – doszli do wniosku, że gra na chaos i wywoływanie kolejnego kryzysu wokół terminu wyborów przez Senat nie pomoże kandydatowi największej partii opozycyjnej. Zdaniem części polityków PO marszałek Senatu popełnił błąd, ulegając podszeptom jego zastępców w izbie wyższej” – pisze wp.pl.



Przypomnijmy, że PKW stwierdziła w uchwale z 10 maja, iż „brak było możliwości głosowania na kandydatów” w rozpisanych na ten dzień wyborach prezydenckich. Dodała, że fakt ten jest równoważny w skutkach z przewidzianym w art. 293 Kodeksu wyborczego brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów. W takim przypadku, jak stanowi Kodeks wyborczy, marszałek Sejmu ponownie zarządza wybory nie później niż w 14. dniu od dnia ogłoszenia uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w Dzienniku Ustaw.