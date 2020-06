„Pan narciarz to sprawa grubymi nićmi szyta”. Płażyński o koneksjach Giertycha z PO

Sprawa z „panem narciarzem od ministra Szumowskiego”, jak to chciała przedstawiać Platforma Obywatelska i jej politycy, to sprawa grubymi nićmi szyta i miała być kolejną formą prowokacji – ocenia Kacper Płażyński, poseł PiS. Jak informuje „Super Express”, Łukasz G., przedsiębiorca odpowiedzialny za sprzedaż resortowi zdrowia wadliwych maseczek, zwrócił się o pomoc do mecenasa Romana Giertycha i tajemniczego Wojciecha Cz. – Giertych nie jest osobą przypadkową – powiedział w TVP Info Płażyński i wskazał na koneksje adwokata z prominentnymi politykami PO.

Jak czytamy we wtorkowym wydaniu „SE”, Łukasz G. nie zamierzał zwracać 5 mln zł, czego zażądało Ministerstwo Zdrowia, gdy okazało się, że zakupione od niego maseczki nie spełniają norm.



Na łamach „Gazety Wyborczej” Wojciech Czuchnowski opisywał transakcję, w tonie sensacji pisząc o „maseczkach po zawyżonej cenie” i „po znajomości”. Opierając się na tych publikacjach politycy opozycji żądali wyjaśnień od ministra Szumowskiego, zarzucając mu, że dał „zarobić” znajomemu instruktorowi narciarstwa i „przyjacielowi rodziny” Łukaszowi G.



Ten jednak nie chciał zwracać pieniędzy ani wymienić sprzętu na pełnowartościowy. O pomoc zwrócił się do Romana Giertycha.



„6 maja Łukasz G. zawarł z kancelarią umowę, za którą wystawiono fakturę na 20 tys. zł plus VAT. Jednak już dzień później przedsiębiorca wypowiedział Giertychowi pełnomocnictwo” – podaje „Super Express”. W wątku pojawia się też postać Wojciecha Cz. O komentarz dziennik zwrócił się do Wojciecha Czuchnowskiego z „Gazety Wyborczej”, ten jednak nie ustosunkował się dopytań.

Zdaniem Kacpra Płażyńskiego nie ma przypadku w tym, że G. wybrał akurat Giertycha.

– Przypominam, że to jest przyjaciel Radosława Sikorskiego, rozważanego jako kandydat na prezydenta z Platformy Obywatelskiej. To też pełnomocnik rodziny Donalda Tuska – wskazał poseł PiS.



Jak ocenił, sprawa z „panem narciarzem od ministra Szumowskiego, jak to chciała przedstawiać Platforma i jej politycy, to sprawa grubymi nićmi szyta i miała być kolejną formą prowokacji”. Płażyński uważa, że kolejna wykreowana „afera” miała pomóc Platformie w wygraniu wyborów prezydenckich.



– Liczę na to, że już teraz opinia publiczna nie da się zwieść, że już teraz te karty zostały pokazane i w tym pokerze, gdzie już widzimy, kto jest oszustem, Polacy nie dadzą im wiary – podsumował gość TVP Info.