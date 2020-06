Antifa zaatakowała mężczyznę za flagę USA

Napastnik z Antify zaatakował mężczyznę trzymającego amerykańską flagę na demonstracji w Portland w USA. Przez cały kraj przetaczają się zamieszki w związku ze śmiercią George'a Floyda.

Mężczyznę z flagą napastnik przewrócił na ulicę, grupa ludzi zaczęłą go bić. W tłumie słychać krzyki, by przerwali bójkę.



Jak komentuje internauta, który opublikował wideo, Antifa zaatakowała także mężczyznę, który rzucił się ofierze na ratunek.



„Antifa jest organizacją terrorystyczną złożoną z ziejących nienawiścią, nietolerancyjnych radykałów, którzy realizują swój ekstremalny program przez agresywną przemoc. Swoimi działaniami wielokrotnie pokazali, że ich głównym celem jest wyrządzenie krzywdy tym, którzy sprzeciwiają się ich poglądom” – pisał na Twitterze republikański senator Ted Cruz.

This is attempted murder. Antifa first suckerpunched and then stomped this elderly man for having the American flag. Then they did the same to a man who rushed to his defense, as seen in the other video I posted. pic.twitter.com/3ZUzV5XDxO