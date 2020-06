MEN: Przed wakacjami uczniowie nie powrócą już do szkół

Do 26 czerwca, czyli do końca zajęć dydaktycznych, będzie realizowane kształcenie na odległość; przed wakacjami nie będzie przywróconych tradycyjnych zajęć w szkołach - poinformował minister edukacji Dariusz Piontkowski. Wyjaśnił też, jak w tym roku będą wyglądały wakacje dzieci i młodzieży.

Na kolonie letnie w tym roku pojedzie mniej dzieci i młodzieży. Dariusz Piontkowski powiedział, że jego resort otrzymał do tej pory 25 tys. zgłoszeń dotyczących organizacji takiego wypoczynku; z końcem zeszłorocznych wakacji było ich 1,2 mln.



Minister zapewnił, że władze dbają o to, by wakacyjne wyjazdy dzieci i młodzieży były bezpieczne. Jak dodał, w tym roku, ze względu na epidemię, oprócz sprawdzenia ośrodków wypoczynkowych przez kuratorów i sanepid przygotowano też zestaw wytycznych dla rodziców i organizatorów.



Dariusz Piontkowski podkreślił, że rodzice powinni przed wyjazdem bacznie obserwować swoje dzieci. Mówił też, że jednym z zadań organizatorów będzie ograniczenie kontaktów uczestników wyjazdu z osobami z zewnątrz.



Pełną listę wytycznych dla rodziców i organizatorów można znaleźć na stronie internetowej resortu edukacji: www.men.gov.pl.

Nauka nadal online



Minister wskazał, że podczas przeprowadzania egzaminów (od 8 czerwca matury, od 16 czerwca egzamin ósmoklasisty) będą dni wolne od zajęć dydaktycznych.



– W tych kilku dniach uczniowie nie będą realizowali kształcenia na odległość. Do tego jest jeszcze Boże Ciało, co powoduje że według nas nie było już potrzeby przywracania tych tradycyjnych zajęć w szkołach. Przypomnę, że jest możliwość odbywania konsultacji, one będą mogły się odbywać do końca zajęć dydaktycznych, ale już fizycznie w dużych grupach całe klasy nie wrócą do szkół przed wakacjami. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe już od września tego roku – powiedział minister.