Izba refleksji – tak, obstrukcji – nie. Apel do Grodzkiego ws. ustawy wyborczej

Chcielibyśmy zobaczyć, że Senat jest naprawdę Izbą refleksji, a nie Izbą obstrukcji; apelujemy do większości senackiej, by prace nad prawem wyborczym zakończyły się jeszcze w poniedziałek – podkreślił wicemarszałek Senatu z PiS Marek Pęk.

Prace nad ustawą o organizacji wyborów prezydenckich wznowiły senackie komisje: praw człowieka, praworządności i petycji, samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz ustawodawcza.



Wicemarszałek podkreślił na konferencji prasowej, że senatorowie PiS zrobią wszystko, by prace nad prawem wyborczym zakończyły się jeszcze w poniedziałek.



– Nie wiem, jak zachowa się większość senacka z panem marszałkiem Tomaszem Grodzkim na czele, ale bardzo mocno apeluję do pana marszałka, bardzo mocno apeluję do większości senackiej, żeby poważnie podeszła do tego tematu – mówił Pęk.



Zaznaczył, że senatorowie PiS chcieliby zobaczyć, że Senat naprawdę jest Izbą refleksji, a nie Izbą obstrukcji. – Bardzo byśmy chcieli, żeby posiedzenie tak przebiegało, żeby w godzinach wieczornych prawo wyborcze zostało uchwalone. A co najważniejsze, żebyśmy nie czekali z głosowaniem na koniec posiedzenia – podkreślił.

