Prezydent: Dzięki inwestycji w Policach powstaną nowe miejsca pracy

– Instalacja Polimery Police Grupy Azoty zmieni oblicze mapy przemysłowej Polski, zmieni też miejsce Zachodniopomorskiego na tej mapie – powiedział prezydent Andrzej Duda w Policach. W niedzielę podpisano umowę kredytową dla Polimerów.

Andrzej Duda ocenił, że inwestycja Polimery Police jest „niewyobrażalnie ogromna i kosztochłonna, ale na światowym poziomie”.



Przypomniał, że kiedy mowa o inwestycji sięgającej 2 mld euro, to problem domknięcia finansowania robi się „poważny".



– W przypadku tej wielkiej inwestycji zrealizowano to założenie i stworzono mechanizm pozwalający zrealizować inwestycje za 7 mld zł. Wystarczy powiedzieć, że to dwa razy tyle, ile kosztowało wybudowanie gazoportu w Świnoujściu – stwierdził prezydent.



Jak podkreślił, inwestycja już się toczy i zmieni oblicze Polic jako miasta i jego pozycję na mapie przemysłowej Polski; zmieni też pozycję województwa zachodniopomorskiego na mapie przemysłowej kraju.



Na terenie zakładów w Policach zrealizowany zostanie projekt „Polimery Police”, umożliwiający produkcję niemal pół miliona ton polipropylenu rocznie. Wartość inwestycji to ok. 7 mld zł.

Uruchomienie produkcji w Policach w pełni zaspokoi potrzeby importowe Polski na to tworzywo.

400 nowym miejsc pracy



– Dzięki inwestycji Polimery Police powstanie 400 miejsc pracy, a pośrednio, wokół nowej fabryki, takich miejsc powstanie trzy razy więcej, a sama fabryka przyciągnie młodą kadrę inżynierską - powiedział prezydent.



– W Polsce będzie zakład, który będzie w ogromnym stopniu zabezpieczał europejskie, ale w jakiejś części i światowe zapotrzebowanie na polipropylen – powiedział prezydent.



Prezydent Duda powiedział, że nowa fabryka w Policach powstanie przy współpracy z południowokoreańską firmą Hyundai Engineering.