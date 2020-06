Flash mob zamiast Giro. Rowerzyści pod katedrą w Mediolanie [WIDEO]

Kilkuset rowerzystów uczestniczyło przed katedrą w Mediolanie w tzw. flash mobie. Zebrali się w niedzielę na placu, aby domagać się miasta przyjaznego dla rowerów. Przyjechali w nielicznej grupie, żeby mogli zachować między sobą odległości w związku z restrykcjami spowodowanymi epidemią koronawirusa.

Flash mob odbył się symbolicznie w dzień, w którym do Mediolanu mieli przyjechać uczestnicy wyścigu kolarskiego Giro d’Italia. Na plac zjechało 400 osób, wśród których był też obecny 81-letni Marino Vigna, kolarz i złoty medalista olimpijski z 1960 r.



Organizatorzy oznaczyli na placu miejsca, które mogli zajmować cykliści, aby zachować odległości międzyludzkie.



Wydarzenie zostało zorganizowane przez ponad 70 ruchów promujących transport rowerowy. Ich celem jest zachęcanie władz dostosowania miasta dla rowerzystów.



– To jest okres wielkich zmian, nowa normalność wymaga on nas wyborów, które będą promować na dwóch kółkach – powiedział jeden z radnych Mediolanu.



Uczestnicy wydarzenia domagali się od miasta m.in.: wybudowania 150 km nowych ścieżek, przyznanie rowerzystom i pieszym pierwszeństwa w centrum Mediolanu i kampanii przekonującej mieszkańców do zmiany przyzwyczajeń związanych z transportem samochodowym.

