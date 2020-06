Wybory prezydenckie 2020. Elżbieta Witek ogłosiła datę

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podała 28 czerwca jako datę wyborów prezydenckich. – Wybór prezydenta to polska racja stanu i prawo obywateli – podkreśliła na konferencji prasowej w Sejmie. Tym samym oficjalnie rozpoczęła się kampania. Kalendarz wyborczy pozytywnie zaopiniowała już Państwowa Komisja Wyborcza.

PKW pozytywnie zaopiniowała kalendarz wyborczy Państwowa Komisja Wyborcza pozytywnie zaopiniowała kalendarz wyborczy – poinformowała szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Wynika... zobacz więcej

RAPORT: KAMPANIA 2020



Konferencję prasową Elżbieta Witek zaczęła od kwestii zaplanowanych pierwotnie na 10 maja wyborów. Jak zaznaczyła, w czasie epidemii koronawirusa aktywność kandydatów przeniosła się do internetu. – Kampania cały czas trwała i wybory 10 maja powinny się odbyć, państwo było do tego przygotowane – stwierdziła marszałek Sejmu.



Jak dodała, prawo wyborcze to jedno z podstawowych praw każdego obywatela i „nie może być tak, że jakakolwiek partia polityczna uznaje, że ona ma prawo decydować, czy wybory się odbędą, czy nie”.



Przypomniała, jak Borys Budka jeszcze na początku kwietnia powiedział, że zrobią wszystko w Senacie, by wybory 10 maja się nie odbyły. W jej ocenie chodziło jedynie o to, by Koalicja Obywatelska mogła wymienić Małgorzatę Kidawę-Błońską. Wskazywała na kolejne próby znalezienia kompromisowego rozwiązania, propozycję Jarosława Gowina zmian w konstytucji.

W opinii Witek, choć ustawa ws. wyborów została już przyjęta, destabilizacja państwa i próba wprowadzenia chaosu przez opozycję trwa nadal.



Ustawa wyborcza już z podpisem prezydenta



Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek ustawę o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Ustawa przewiduje, że głosowanie odbędzie się metodą mieszaną – w lokalach wyborczych oraz dla chętnych – korespondencyjnie.



Kandydaci zgłoszeni do wyborów, które nie doszły do skutku, zgodnie z ustawą mogą wziąć udział w nowo rozpisanych wyborach bez konieczności ponownego zbierania 100 tys. podpisów poparcia.



Można jednak zgłaszać nowe kandydatury. Zbiórkę podpisów będzie więc musiał przeprowadzić kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski.



Ile czasu na zbiórkę podpisów?



W piątek 5 maja minie termin na zawiadamianie PKW o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta, a także o uczestnictwie w wyborach przez komitety wyborcze zaakceptowane przez PKW w związku z wyborami prezydenta zarządzonymi na 10 maja.



Do 10 czerwca komitety nowych kandydatów będą musiały złożyć wymagane 100 tys. podpisów poparcia.