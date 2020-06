Nielegalni imigranci z Afganistanu zatrzymani w Katowicach

Grupę nielegalnych emigrantów zatrzymali policjanci z Katowic. Obywatele Afganistanu przyjechali ukryci w tirze wiozącym z Grecji ładunek ziemniaków. Policję zawiadomił kierowca, gdy tylko zorientował się, że przywiózł pasażerów na gapę.

O zatrzymaniu Afgańczyków policja poinformowała w poniedziałek. Doszło do niego w nocy z czwartku na piątek.



Kierowca ciężarówki po zatrzymaniu się na stacji paliw usłyszał odgłosy dochodzące z naczepy, którą przejął na granicy. Gdy otworzył drzwi naczepy, z pojazdu wybiegło kilku młodych mężczyzn o ciemnej karnacji i oddaliło się w kierunku pobliskich terenów handlowych. Kierowca podejrzewał, że mogli to być nielegalni imigranci i zawiadomił policję.



W poszukiwania zaangażowani zostali funkcjonariusze Strazy Granicznej oraz policjanci Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Policjanci ustalili, że pojazd z ładunkiem ziemniaków z Grecji przemieszczał się przez Bułgarię, Rumunię, Węgry, Słowację i Czechy do Polski.

#wieszwiecej Polub nas

Około godziny 23.00 przy autostradzie A-4 policjant z nieetatowej grupy wywiadowców w Katowicach zauważył grupę trzech osób odpowiadających rysopisom. Zatrzymania dokonali policjanci pododdziału alarmowego z katowickiego Oddziału Prewencji.

Chwilę później drugi patrol „alarmówki” w innej części dzielnicy zatrzymał pozostałe trzy osoby.



Wszyscy mężczyźni deklarowali, że są obywatelami Afganistanu. Nie byli agresywni. Tylko jeden z nich miał paszport, pozostali nie mieli żadnych dokumentów. Wszyscy byli zmęczeni i wycieńczeni. Policjanci oddali im swoje napoje i podzielili się jedzeniem.



Mężczyźni zostali przewiezieni do dwóch jednostek policji, skąd przekazano ich do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej.



To kolejny taki przypadek w ostatnim czasie. Pod koniec kwietnia razem z transportem ziemniaków przedostało się nielegalnie do Polski z Grecji czterech obywateli Afganistanu i jeden Pakistańczyk; zostali zatrzymani w Wielkopolsce przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z Poznania-Ławicy.



Ccudzoziemcy w wieku 24-39 lat do naczepy z ziemniakami dostali się w jednej z greckich miejscowości. Sądzili, że tir będzie jechał przez Niemcy bezpośrednio do Francji.



Sąd zadecydował o ich umieszczeniu w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli, tam przeszli także 14-dniową kwarantannę.