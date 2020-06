Nitras „zaatakował” wiceministra. Emocje na pokładzie lotu do Szczecina

„Pierwszy samolot po odmrożeniu lotów krajowych opóźniony, bo pan minister Horała udziela na pokładzie kolejnego wywiadu” - napisał w sieci wzburzony Sławomir Nitras. – Poseł Platformy Obywatelskiej to taki smerf Maruda – komentuje w rozmowie z portalem tvp.info wiceminister Marcin Horała i podkreśla, że lot nie był opóźniony, a on nie udzielał na pokładzie żadnych wywiadów.

Od 1 czerwca zniesione zostały ograniczenia w krajowych podróżach lotniczych. Po 2,5-miesięcznej przerwie samoloty LOT znów ruszyły w trasy - chociaż na razie wyłącznie na połączeniach krajowych. Samoloty znów szybują z Warszawy do Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Wrocławia, Zielonej Góry, Gdańska i Szczecina.



Właśnie do największego miasto województwa zachodniopomorskiego lecieli w poniedziałek m.in. poseł PO Sławomir Nitras oraz Marcin Horała (wiceminister w resorcie infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego). Polityk PiS był pytamy przez dziennikarzy o szczegóły wznawianych lotów oraz budowę CPK. Miało to jednak miejsce jeszcze w terminalu.



Gdy politycy wsiedli na pokład, Sławomir Nitras napisał w sieci, że samolot jest opóźniony, bo minister udziela wywiadów. „Pół samolotu to ministrowie i prezesi spółek. Pasażerowie traktowani instrumentalnie, jako tło dla ważniaków pytają mnie kiedy zrobimy z tym cyrkiem porządek” - dodał.



O odpowiedź na te zarzuty poprosiliśmy samego zainteresowanego. – Nie udzielałem na pokładzie żadnego wywiadu – zapewnia nas Marcin Horała. Jak dodaje, nieprawdziwą informacją była również ta, że samolot się opóźnił. – Wylądowaliśmy co najmniej kilka minut przed czasem - podkreśla polityk.

Informacje te sprawdziliśmy w serwisie Flightradar24. Okazuje się, że lądowanie planowane na godz. 8:10 miało miejsce osiem minut przed czasem.

– Chyba w Platformie mają obowiązek skłamania w każdej sprawie, nawet tej najbardziej drobnej – komentuje Horała. – Poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Nitras to taki smerf Maruda. Zawsze musi się do czegoś przyczepić. Jak już nie ma do czego, to sobie wymyślił. Za nami pierwszy lot po wznowieniu połączeń, a pan poseł mógł komfortowo dotrzeć do Szczecina. Jego ataki to czysty fałsz – dodaje nasz rozmówca.



Teraz w sieci pojawił się również wpis Gheorghe Mariana Cristescu. „Potwierdzam, byłem w tym samym samolocie, nie było żadnego opóźnienia ani wywiadów na pokładzie” - napisał prezes zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego.



Emocje wokół branży lotniczej pojawiły się ostatnio po tym, jak kandydat PO na prezydenta Rafał Trzaskowski stwierdził, że budowa CPK powinna zostać odwołana, a pieniądze na ten cel przekierowane m.in. na ochronę miejsc pracy. Prezes CPK Mikołaj Wild wyjaśniał, że środki na projekt „nie leżą sobie na kontach”, a duża ich część będzie pochodzić z Unii Europejskiej. W rozmowie z portalem tvp.info wskazywał też, że właśnie wielki program inwestycyjny w kraju to szansa dla polskich przedsiębiorców i zapewnienie tysięcy miejsc pracy.

Nie udzielałem na pokładzie żadnego wywiadu, samolot będzie w Szczecinie punktualnie - czyli z prawdomównością PO wszystko w normie. https://t.co/QxA0Jn9217 — Marcin Horała (@mhorala) June 1, 2020

– Wszystko wskazuje na to, że w czerwcu pod obrady Rady Ministrów trafi wieloletni plan finansowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. W tym planie zabezpieczymy również środki na dalszą współpracę z portem lotniczym Szczecin-Goleniów – powiedział dziennikarzom w woj. zachodnipomorskim Marcin Horała.