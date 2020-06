Müller: Decyzja o publikacji uchwały PKW musiała zostać poprzedzona analizą

Decyzja o publikacji uchwały PKW musiała zostać poprzedzona analizą stanu prawnego, w którym byśmy się znaleźli; to była pierwsza uchwała tego typu w historii – wyjaśnił rzecznik rządu Piotr Müller. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 10 maja ws. stwierdzenia niemożności głosowania na kandydatów w wyborach prezydenta została właśnie opublikowana w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że marszałek Sejmu Elżbieta Witek ma teraz 14 dni na zarządzenie wyborów.

Rzecznik rządu podkreślił w TVP1, że decyzja co do publikacji uchwały PKW musiała być poprzedzona „analizą stanu prawnego”. – Pamiętajmy, że uchwała PKW była pierwszą w historii tego typu uchwałą, która powodowała, że trzeba zarządzić ponownie wybory, które się nie odbyły, w związku z tym Kodeks wyborczy nie przewiduje za bardzo takiej sytuacji pod kątem organizacyjnym. Przewiduje ją nowy Kodeks wyborczy, który jest cały czas mrożony przez Senat – powiedział.



Pytany o datę 28 czerwca jako datę wyborów, Müller powiedział, że chodzi o to, by móc przeprowadzić pierwszą i drugą turę oraz zatwierdzić wyniki wyborów przez Sąd Najwyższy przed zakończeniem kadencji prezydenta. – To jest bardzo ważne, inaczej moglibyśmy pozostać w pewnej próżni prawnej – powiedział.



– Żeby uniknąć pewnego sporu prawnego, dobrze byłoby, gdyby Senat jak najszybciej zakończył prace nad ustawą i wtedy byśmy mieli jasną sytuację – stwierdził.



Przyznał, że nie wie, „jaką decyzję ostatecznie podejmie pani marszałek, czy poczeka na zakończenie prac legislacyjnych w Senacie, czy zdecyduje się na opublikowanie tego zarządzenia wcześniej”. – Najlepiej byłoby, gdyby Senat zakończył procedowanie tej ustawy tak, żebyśmy mieli jasny stan prawny – ocenił.

W rozmowie nawiązano też do spekulacji wokół tymczasowego przejęcia obowiązków prezydenta przez marszałka Senatu. Mówiła o tym sędzia TK w stanie spoczynku prof. Ewa Łętowska. – Myślę, że to jest budowanie pewnego oczekiwania, budowanie rzekomej pozycji marszałka Senatu. Dziwię się, że prof. Łętowska taką interpretację przekazała, bo można się z prof. Łętowską zgadzać albo nie, ale jej wywód prawniczy był zazwyczaj spójny – ocenił Müller.



Zarządzone na 10 maja wybory prezydenckie nie odbyły się. PKW stwierdziła w wydanej tego dnia uchwale, że „brak było możliwości głosowania na kandydatów” i dodała, że fakt ten jest równoważny w skutkach z przewidzianym w art. 293 Kodeksu wyborczego brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów. W takim przypadku, jak stanowi Kodeks wyborczy, marszałek Sejmu ponownie zarządza wybory nie później niż w 14. dniu od dnia ogłoszenia uchwały PKW w Dzienniku Ustaw. Uchwała ta została opublikowana w poniedziałek rano.



12 maja Sejm uchwalił nową ustawę dotyczącą tegorocznych wyborów prezydenckich. Przewidziano w niej, że głosowanie odbędzie się metodą „mieszaną” – w lokalach wyborczych oraz dla chętnych – korespondencyjnie. Prace nad nią kontynuować będą w poniedziałek trzy połączone senackie komisje.

