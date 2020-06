Pęk: Jeśli wybory wygra Duda, może się zmienić większość w Senacie i jego marszałek

Jeśli wybory prezydenckie wygra Andrzej Duda, może dojść do zmian w większości senackiej i przez to marszałek Izby też zostanie zmieniony – uważa wicemarszałek Senatu Marek Pęk. W jego opinii zadaniem mniejszości w Izbie jest teraz uchwalenie prawa wyborczego.

Pęk pytany, kiedy będą wybory, zapewnił, że mniejszość PiS w Senacie - 48 ze 100 senatorów, robi wszystko, żeby odbyły się one 28 czerwca. – To termin, który gwarantuje zachowanie całego kalendarza wyborczego – powiedział.



Dopytywany, czy uda się ten termin utrzymać, powiedział, że tego nie wie, ponieważ wszystkie elementy pracy w Senacie „i te obstrukcyjne, i konstruktywne” - są w rękach większości senackiej oraz marszałka Tomasza Grodzkiego. – Ta większość zdecyduje – dodał.



Według niego nie zawsze trzydziestodniowe procedowanie nad ustawą, do czego prawo ma Senat, jest działaniem w dobrej wierze „i zgodnym z duchem prawa wykorzystywaniem tych procedur”. – Izba rozwagi i refleksji zamieniła się w izbę obstrukcji. Mamy ponad dwa tygodnie ustawę w Senacie, a zdołaliśmy przeprowadzić pierwsze czytanie i to nie do końca – powiedział o zmianach dotyczących wyborów prezydenckich w 2020 r.



Podkreślił, że nie chce wyrokować, jaki będzie dalszy tok i tempo prac, ponieważ ostatnio senatorowie PiS zostali oszukani. – Wydawało się, że jest porozumienie polityczne ponad podziałami, że te wybory trzeba przeprowadzić szybko, a pojawiła się poprawka w sprawie vacatio legis do 6 sierpnia – stwierdził Pęk.

Wicemarszałek Senatu nie wie, jak większość w Senacie zachowa się wobec tej poprawki, ale intuicja podpowiada mu, że nie zostanie ona przegłosowana.

Pęk pytany, czy obstrukcją nie było zwlekanie premiera z opublikowaniem uchwały PKW w sprawie wyborów z 10 maja, zaznaczył, że została ona właśnie opublikowana. – Myślę, że to jest akurat przykład odpowiedzialności za cały proces wyborczy, bo my się nie bawimy w tym momencie w podmienianie kandydatów, żeby zrobić wybory, gdy będzie najlepsze poparcie – mówił.



– Był zgodny z konstytucją kalendarz wyborczy, teraz musimy uczynić krok do przodu, żeby tę konstytucję ratować – dodał.



Pęk ma zastrzeżenia do politycznej roli marszałka Grodzkiego, „który z Senatu uczynił bardzo mocny przyczółek w działaniu politycznym opozycji sejmowej”. – Musi nieustannie pokazywać, że Senat jest jakimś alternatywnym ośrodkiem władzy, ośrodkiem walki z rządem. To nie jest rola Senatu – przekonywał.



Mówił, że on sam jest samodzielnym senatorem, reprezentującym 48-osobowy klub PiS, największy klub w Izbie, „i wcale nie jest powiedziane, że pan marszałek Grodzki będzie marszałkiem do końca obecnej kadencji”. – Sugeruję, że klub będzie robić wszystko, żeby ten układ sił w Senacie zmienić – dodał, dopytywany czy to będzie rebelia.



– Nie będzie to żadna rebelia, tylko demokracja; jeśli pan marszałek Grodzki w pewnym momencie utraci większość, która go wybrała i która za nim stoi w Senacie, to naturalnym mechanizmem będzie próba zmiany sił w Senacie – wyjaśnił.