Sasin: Centralny Port Komunikacyjny nie jest zagrożony

Centralny Port Komunikacyjny w żadnym wypadku nie jest zagrożony, nie rozważamy wycofania się z tej inwestycji – zapewnił na konferencji w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jak poinformował wiceminister infrastruktury Marcin Horała, rząd zajmie się prawdopodobnie w czerwcu planem finansowym CPK.

– Inwestycja Centralny Port Komunikacyjny w żadnym wypadku nie jest zagrożona i w żadnym wypadku nie rozważamy i nie będziemy rozważać wycofania z tej inwestycji – powiedział w Szczecinie Sasin, który przyleciał tam pierwszym samolotem PLL LOT z Warszawy po wznowieniu pasażerskiego ruchu lotniczego.



Jak mówił, wracają połączenia lotnicze – na razie wewnątrz Polski. – Mam nadzieję, że wkrótce wrócą międzynarodowe – dodał.



Wiceminister Horała ocenił, że „branża lotnicza, to jedna z kluczowych branż w Polsce”. – Wszystko wskazuje na to, że w czerwcu pod obrady Rady Ministrów trafi wieloletni plan finansowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. W tym planie zabezpieczymy również środki na dalszą współpracę z portem lotniczym Szczecin-Goleniów – powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Powiedział też, że szczecińskie lotnisko będzie portem komplementarnym dla Centralnego Portu Komunikacyjnego; drugim takim portem będzie Rzeszów-Jasionka.



Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność. W pierwszym etapie będzie on w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie.



CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. Zgodnie z zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

