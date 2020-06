Szczerski: Prezydent będzie konsultował swój plan dla Europy z ekspertami

Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że do Kancelarii Prezydenta wpłynęło do tej pory kilkanaście odpowiedzi na list Andrzeja Dudy, w którym prezydent przedstawił pięciopunktowy plan dotyczący współpracy międzynarodowej w Europie po ustąpieniu pandemii. – Ta korespondencja zawiera kolejne ciekawe pomysły, my te pomysły zbieramy – zapewnił.

Krzysztof Szczerski zapowiedział w Programie 1 Polskiego Radia, że w tym tygodniu prezydent Andrzej Duda będzie konsultował swój plan dla Europy w czasie telekonferencji z ekspertami z Waszyngtonu. W przyszłym tygodniu odbędą się podobne konsultacje z analitykami z głównych centrów eksperckich w Europie. Jak mówił szef Gabinetu Prezydenta, chodzi o to, aby plan dla Europy był przedmiotem coraz szerszej refleksji międzynarodowej.



List do europejskich przywódców prezydent Andrzej Duda wysłał pod koniec kwietnia. Pierwszym punktem według prezydenta powinna być współpraca na rzecz zwiększenia wydolności krajowych systemów ochrony zdrowia, a także wypracowania mechanizmów pomocy międzypaństwowej. W tym kontekście prezydent proponuje europejski mechanizm zabezpieczenia medycznego i wspólne badania naukowe.



W drugim punkcie prezydent chce, aby ratowanie gospodarek uwzględniało sprawiedliwy i efektywny podział środków wśród potrzebujących. Andrzej Duda apeluje w tym kontekście o powołanie „instrumentu inwestycyjnego, który łączyłby cele rozwojowe i spójnościowe”.

źródło: iar

Trzeci punkt to egzekwowanie prawa międzynarodowego, a czwarty to wzmacnianie bezpieczeństwa militarnego. Ostatni postulat to kontynuacja działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, przy pogodzeniu ich z elementami polityki społecznej i rozwojowej.