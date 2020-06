Müller: Trwają ostatnie analizy dotyczące uchwały PKW

Decyzja co do publikacji uchwały PKW zapadnie w najbliższym czasie, w Kancelarii Premiera trwają ostatnie analizy dotyczące tej uchwały i skutków prawnych opublikowania jej w obecnym rygorze prawnym – powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

W niedzielę Cezary Tomczyk z KO przekazał, że jego ugrupowanie złoży w poniedziałek zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego w związku z brakiem publikacji uchwały PKW. Tomczyk stwierdził, że to premier „utrudnia dzisiaj w Polsce przeprowadzenie wyborów”.



Rzecznik rządu, odnosząc się do stanowiska KO i braku publikacji uchwały PKW, powiedział, że w tej chwili potrzebne są nowe regulacje prawne dotyczące porządku wyborczego.



– Aktualnie znajdują się one w Senacie, więc to, co blokuje postępowanie wyborcze, to zamrożenie, zresztą po raz kolejny, przez Senat ustawy, która reguluje tę wyjątkową sytuację, z którą mamy do czynienia, czyli nieprzeprowadzenia wyborów 10 maja – powiedział Müller.



Jak przekazał, w tej chwili trwają jeszcze ostatnie analizy w KPRM dotyczące uchwały PKW i skutków prawnych jej opublikowania w obecnym rygorze prawnym. – Chodzi, aby nie doprowadzić do sytuacji chaosu prawnego – zaznaczył Müller.

źródło: pap

– Liczymy, że Senat przeproceduje ustawę ws. przeprowadzenia wyborów i nie będzie luki prawnej, która groziłaby w przypadku opublikowania uchwały PKW bez przeprocedowania tej ustawy. Decyzja co do publikacji uchwały zapadnie w najbliższym czasie – powiedział Müller.