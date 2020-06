Zmarł artysta, który opakował Reichstag i Pont Neuf

W wieku 84 lat w Nowym Jorku zmarł pochodzący z Bułgarii artysta-abstrakcjonista Christo (Jawaszew), który wraz z żoną, Jeanne-Claude w 1985 r. „opakował” paryski Pont Neuf, a w 1995 r. budynek Reichstagu w Berlinie. O śmierci poinformowało biuro artysty.

O zgonie tworzącego na emigracji od 1957 r. artysty powiadomiły też w niedzielę późnym wieczorem bułgarskie media.



Christo Władimirow Jawaszew urodził się 13 czerwca 1935 r. w Bułgarii. Tego samego dnia w Maroku przyszła na świat Jeanne-Claude Denat de Guillebon, z którą od 1958 r. zmarłego artystę połączyły więzy małżeńskie oraz wspólne projekty artystyczne. Przyniosły one małżonkom światową sławę.



W swej działalności Christo i Jeanne-Claude łączyli koncepcje land-artu (sztuka ziemi)oraz tzw. sztuki ubogiej. Największy rozgłos przyniosły im tzw. emballage, polegające na pokrywaniu olbrzymimi płachtami z materiału lub kolorowej folii elementów krajobrazu oraz słynnych budowli.

Fotografie prac artysty na wystawie w Palais Populaire w Berlinie (fot. PAP/EPA/CLEMENS)

Na początku Christo wraz z żoną zajmowali się opakowywaniem niewielkich gabarytowo przedmiotów, takich jak maszyna do pisania czy telefon. Od 1969 r. zaczęli opakowywać elementy wielokrotnie większe. W tym właśnie roku małżonkowie pokryli kolorowymi płachtami 2 km skalistego wybrzeża w Australii. Trzy lata później, w 1972 r. Christo zrealizował projekt polegający na przedzieleniu słynnego wąwozu w stanie Kolorado poprowadzoną między skalnymi ścianami kurtyną o wysokości 60 m i długości 420 m.

W 1985 r. Christo i Jeanne-Claude opakowali najstarszy z paryskich mostów – Pont Neuf. W 1995 r. ich uwagę przyciągnął budynek Reichstagu w świeżo zjednoczonym Berlinie. Wśród głośnych projektów Christo było też otoczenie różowym materiałem 11 wysp Surrounded Islands w Zatoce Biscayne niedaleko Miami. Ostatnimi zrealizowanymi projektami zrealizowanymi za życia artystów były Pływające keje w jeziorze Iseo we Włoszech oraz Mastaba w londyńskim Hyde Parku.



Działania te artysta opisywał w kategoriach przeciwstawiania pozoru najgłębszej istocie wybranego obiektu. Wyrwanie go z dotychczasowej, codziennej funkcji – poprzez opakowanie – pozwalało ukazać „prawdziwy obraz przedmiotu”. W ocenie artysty było to wyzwanie rzucone społeczeństwu konsumpcyjnemu i „wyjściem ze sztuką do ludzi, którzy nigdy nie odwiedzają muzeów”.

Ostatnim projektem zrealizowanym zgodnie z wolą artysty będzie opakowanie w 2021 r. Łuku Tryumfalnego w Paryżu – „L'Arc de Triomphe Wrapped”. „Christo i Jeanne-Claude zawsze uważali, że ich sztuka powinna być kontynuowana, stąd projekt dotyczący Łuku na Placu Gwiazdy w Paryżu” – napisano w komunikacie rodziny ws. śmierci artysty.



Jesienią bieżącego roku w paryskim Centrum Pompidou zostanie też zorganizowana retrospektywa poświęcona twórczości Jeanne-Claude i Christo, którzy na zawsze będą kojarzeni z poszukiwaniami artystycznymi drugiej połowy burzliwego XX wieku.

C’est avec une vive émotion et une immense tristesse que nous apprenons la disparition de Christo avec qui nous avions passionnément travaillé pour l’exposition « Christo et Jeanne-Claude, Paris ! ». Elle ouvrira le 1er juillet et rendra hommage à son œuvre exceptionnelle. pic.twitter.com/D9zfd3lnWG — Centre Pompidou (@CentrePompidou) May 31, 2020

Christo Jawaszew urodził się w 1935 r. w środkowobułgarskim mieście Gabrowo. Uczył się w sofijskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1957 r. wyemigrował na Zachód. Mieszkał w Wiedniu, Genewie i w Paryżu. Ostatecznie osiadł w Nowym Jorku, gdzie w niedzielę odszedł do wieczności.