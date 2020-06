Królowa Elżbieta sfotografowana podczas konnej przejażdżki

Królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II została w niedzielę sfotografowana podczas przejażdżki na 14-letnim kucyku o imieniu Fell w Home Park, prywatnym parku królewskim w Windsorze. To pierwsza fotografia królowej od dłuższego czasu.

Podczas pandemii koronawirusa 94-letnia monarchini ze względów bezpieczeństwa mieszka w zamku Windsor, na zachód od Londynu. Przebywa tam wraz ze swym 98-letnim mężem, księciem Filipem.



To z Windsoru królowa przesyła wyrazy wsparcia dla obywateli, m.in. w formie wwystąpień telewizyjnych.



Królowa Elżbieta II jest najdłużej panującym monarchą na świecie i najdłużej panującym monarchą w historii Wielkiej Brytanii. Zasiada na tronie od 1952 r.

�� The Queen is pictured riding Fern - a 14 year old Fell Pony - in Windsor Home Park this weekend. pic.twitter.com/z9DUnW9yB3