Gotówka z Wólki Kosowskiej do Azji. Zatrzymany przez CBA już z zarzutami

Co najmniej 116 mln zł pochodzących od wietnamskich firm działających na terenie Wólki Kosowskiej wypłynęło w latach 2019-2020 na rynek azjatycki – wynika z ustaleń śledztwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Efektem wspólnej akcji jest zatrzymanie przez CBA mężczyzny, bezpośrednio zaangażowanego w wytransferowanie gotówki – potwierdził portalowi tvp.info rzecznik Biura Temistokles Brodowski.

Funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA ukrócili kontynuację przestępczego procederu.



– Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zatrzymany przyjmował pieniądze od przedstawicieli podmiotów gospodarczych z Wólki Kosowskiej. Finalnie gotówka trafiała na konta bankowe do biznesmenów działających na rynkach azjatyckich – wyjaśnia nam Brodowski.



Śledztwo prowadzone jest w sprawie firm, których działania miały udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie pochodzenia pieniędzy. Grupa przestępcza w latach 2019-2020 wytransferowała poza granice kraju nie mniej niż 116 milionów złotych. Gotówka pochodziła od co najmniej 3 wietnamskich firm, działających na terenie Wólki Kosowskiej.



– Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że firmy nie składały sprawozdań finansowych do KRS lub też składały je, wykazując dochody i obroty nieporównywalne do wysokości zlecanych transferów pieniężnych – dodaje rzecznik CBA.



Poniesiona przez Skarb Państwa szkoda wynosi kilkadziesiąt milionów złotych. Zatrzymany mężczyzna usłyszał już zarzuty.

