Prezydent: CPK i przekop Mierzei będą przynosiły ewidentne profity państwu polskiemu

– CPK i budowa kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej to inwestycje, które w przyszłości będą przynosiły ewidentne profity gospodarcze państwu polskiemu. Jeżeli je zrealizujemy, to wielokrotnie więcej pieniędzy będzie chociażby na służbę zdrowia – mówił prezydent Andrzej Duda, który w niedzielę był gościem Telewizji Trwam.

Prezydent dodał, że inwestycje te będą przynosiły Polsce korzyści przez „dziesięciolecia, a może i stulecia”.



– Zwłaszcza biorąc pod uwagę kwestię przekopu Mierzei Wiślanej i budowę tam kanału, który będzie pozwalał na to, żeby statki mogły wpływać na Zalew Wiślany bez konieczności pytania Rosjan o zgodę, czy wolno wpłynąć, czy nie. A dzisiaj mamy taką sytuację. To rzeczywiście będzie udrożnienie i wprowadzenie prawdziwej wolności żeglowania na Zalew Wiślany, co stworzy zupełnie nowe możliwości rozwojowe dla miast, które tam leżą – powiedział Andrzej Duda.



Dopytywany, czy nie widzi sensu wstrzymania się na dwa, trzy lata z inwestycjami, prezydent odpowiedział, że „żadnego sensu nie widzi”, bo dzięki ich realizacji tworzone są miejsca pracy.



– Chociażby na samej inwestycji na Mierzei mamy 50 polskich firm, które tam pracują. Te firmy zatrudniają ludzi, tam dziennie jest co najmniej 150 pracowników Polaków – zaznaczył.

Zwrócił uwagę, że tak samo jest z CPK. – To będzie wielkie lotnisko, do którego będzie musiała powstać w układzie gwiaździstym komunikacja kolejowa, 1600 km torów, które będą zrealizowane, które dadzą nowe miejsca pracy. To będą dziesiątki czy setki tysięcy nowych miejsc pracy nie tylko bezpośrednio przy CPK, ale także w sposób pośredni. Na całym świecie jest tak, że takie miejsce generuje natychmiast gigantyczne zainteresowanie gospodarcze – powiedział prezydent.

Andrzej Duda ocenił, że ostatnie 5 lat to był dobry czas dla Polski. Prezydent, pytany o osiągnięcia jego prezydentury, wymienił zniesienie wiz do Stanów Zjednoczonych. Wspomniał także o wprowadzeniu wojsk NATO do naszego kraju – wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego.



– Ustanowienie tej tak zwanej wysuniętej obecności i wzmocnionej, to było bardzo ważne, ja bym powiedział w ogóle epokowe wydarzenie i epokowa zmiana – powiedział.



Prezydent podkreślał, że w czasie jego kadencji w centrum była zawsze rodzina. Rodzina znalazła się – jak mówił – „na pierwszym miejscu zainteresowania polskich władz w ciągu tych ostatnich 5 lat”.



Prezydent wspomniał też o modernizacji policji, straży granicznej, straży pożarnej i armii. – To wszystko się działo, to wszystko było realizowane na przestrzeni ostatnich lat – powiedział ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda. Podkreślił, że bardzo ważne jest, by nowo wybrany prezydent objął urząd 6 sierpnia.