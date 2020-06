Krytykował PO, dostał mandat. Internauci oburzeni decyzją policjantów

500 zł mandatu otrzymał mężczyzna, który skrytykował działalność Platformy Obywatelskiej podczas konferencji posłów tej partii. Powodem wystawienia mandatu miało być niezachowanie odpowiedniej odległości od innych osób.

O wystawieniu krytycznemu wobec Platformy Obywatelskiej mężczyźnie mandatu poinformowała jedna użytkowniczek Twittera. Internauci nie kryli oburzenia.

Dla mnie to skandal. — pro ���� re_Aktywacja (@_proPL) May 31, 2020

Bo policja to następna nadzwyczajna kasta w większości lewacka i antypolska. — Zygmunt (@Zygmunt99026458) June 1, 2020

W takim razie powinni taki mandaty zapłacić wszyscy co byli z Trzaskowskim w Poznaniu,bo też nie zachowywali odpowiedniej odległości . — k.miko (@kmiko06495148) June 1, 2020

Do zdarzenia doszło podczas konferencji posłów Koalicji Obywatelskiej Michała Szczerby i Aleksandry Gajewskiej, którzy apelowali do prezydenta Andrzeja Dudy o wycofanie z Trybunału Konstytucyjnego ustawy w sprawie jawności majątku rodzin polityków.

W pewnym momencie konferencję przerwał mężczyzna, który powiedział do polityków opozycji, że chcą „sprzedać Polskę ruskim”.



– Wy jesteście zdrajcami, już jeden pucz ci się nie udał i ten ci się nie uda – powiedział w kierunku Szczerby.



W grudniu 2016 r. posłowie opozycji zablokowali mównicę sejmową. Wydarzenie to doprowadziło do jednego z najpoważniejszych kryzysów parlamentarnych ostatnich lat.



– Mamy teraz najlepszy rząd, jaki był po 1990 r. – kontynuował.

