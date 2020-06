Rzecznik Praw Dziecka zaproponował niecodzienny prezent

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zaapelował do nauczycieli, aby w trudnym roku epidemii i zdalnej nauki wspomogli dzieci, przymykając oko na ich słabsze wyniki w nauce i podnosząc oceny na świadectwach szkolnych o jeden stopień. – Jeszcze nie było odzewu urzędowego, mam nadzieję, że będzie jednak pozytywny – powiedział na antenie TVP Info.

„Apeluję do nauczycieli i rad pedagogicznych, żeby każdy uczeń miał na świadectwie notę z danego przedmiotu o jeden stopień wyższą, niż to wynika ze sprawdzianów, testów czy jednostkowych ocen” – napisał w swoim liście otwartym Rzecznik Praw Dziecka.



W TVP Info rzecznik ocenił, że podwyższenie ocen nie zaszkodzi tym, którzy są znakomitymi uczniami, natomiast na pewno pomoże tym, którzy mieli trudności. – Dzieci najbardziej dotknął ten okres ostatnich trzech miesięcy i myślę, że to będzie taka forma zadośćuczynienia, zachęty – mówił.



Mikołaj Pawlak złożył dzieciom życzenia „normalności po ciężkich miesiącach zamknięcia w domu, braku spotkań z przyjaciółmi, po zakazie wychodzenia do kina, na plac zabaw czy na spacer, a przede wszystkim po trudach zdalnej nauki”.



„Chciałbym, żeby każdy uczeń miał normalne wakacje, a potem normalnie wrócił do szkoły. I żeby nie musiał aż tak mocno martwić się o oceny, które trudno było zdalnie poprawiać” – napisał w liście rzecznik.

źródło: TVP Info, IAR

Mikołaj Pawlak zwrócił uwagę, że zdalna nauka i trudności związane z pandemią koronawirusa, w tym przymusowe zamknięcie w domach, w znacznym stopniu utrudniło dzieciom naukę, a w wielu przypadkach wręcz uniemożliwiło poprawę ocen.„Niech to będzie rekompensatą za trudy niezawinione przez dzieci, wsparciem przed powrotem do normalnej nauki, rodzajem promocji przy wystawianiu świadectw szkolnych. A dla uczniów, którym grozi powtarzanie tej samej klasy na następny rok swoistą amnestią lub zachętą na przyszłość” – napisał rzecznik.