Pomaska cieszy się z wiecu w Poznaniu. Żukowska mówi o narażaniu na zakażenia

„Czy w tak zwanych »Wiadomościach« było dziś coś o garstce ludzi na Placu Wolności w Poznaniu? Piękny dzień! Dziękujemy” – napisała na Twitterze Agnieszka Pomaska, posłanka PO. „Potem będziecie krytykować innych kandydatów za masowe narażanie na zakażenie na ich wiecach” – odpowiedziała jej rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska.

Jeszcze niedawno przywódcy KO wielokrotnie mówili o „śmiertelnym zagrożeniu”, jakie miało wiązać się z wyborami korespondencyjnymi. Kandydat ugrupowania na prezydenta Rafał Trzaskowski stwierdzał, że organizując wybory w takiej formie „narażalibyśmy bezpieczeństwo warszawianek i warszawiaków, Polek i Polaków” i on nie byłby w stanie podjąć takiej decyzji. Wczoraj, niecałe trzy tygodnie po planowanym terminie wyborów KO zorganizowała wiec na setki osób. Na nagraniach z wydarzenia widać jak Trzaskowski i lider PO Borys Budka przeciskają się bez maseczek przez zgromadzony tłum.



Do wiecu nawiązała na Twitterze Pomaska. „Czy w tak zwanych »Wiadomościach« było dziś coś o garstce ludzi na Placu Wolności w Poznaniu?Piękny dzień! Dziękujemy” – napisała. Do wpisu załączyła zdjęcia z manifestacji.



Jej wpis skomentowała rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska.



„Potem będziecie krytykować innych kandydatów za masowe narażanie na zakażenie na ich wiecach” – napisała.

