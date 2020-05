Szeremietiew przypomina słowa Engelsa: Polacy są narodem skazanym na zagładę

„(…) Im więcej rozmyślam nad historią, tym jaśniej widzę, że Polacy są une nation foutue (narodem skazanym na zagładę), którym można tylko dopóty posługiwać się jako narzędziem, dopóki sama Rosja nie zostanie wciągnięta w wir rewolucji agrarnej” – pisał w 1851 r. w liście do Karola Marksa drugi z twórców filozoficznych podstaw komunizmu Friedrich Engels. List przypomniał na portalu Tysol.pl Romuald Szeremietiew, były wiceminister i p.o. ministra obrony narodowej.

Szeremietiew zamieścił fragment z listu jaki Fryderyk Engels napisał 23 maja 1851 r. do Karola Marksa. Jego zdaniem list zawiera „ciągle aktualny wśród Niemców pogląd na to czym jest Polska, kim są Polacy i jaką pozycję nasz kraj powinien zajmować w Europie”. „W polityce często używa się słów, które nie ujawniają prawdziwych zamiarów. Natomiast w listach prywatnych, pisanych do przyjaciół, na ogół pisze się prawdę. (...) Do tego w Polsce, także dziś, w artykułach i wypowiedziach, w dyskusjach, pojawiają się opinie i poglądy nieomal identyczne z tym, co przy końcu XIX wieku pisał Engels” - napisał były minister obrony narodowej.



„Drogi Marksie!” – rozpoczął swój list Engels. „(…) Im więcej rozmyślam nad historią, tym jaśniej widzę, że Polacy są une nation foutue (narodem skazanym na zagładę), którym można tylko dopóty posługiwać się jako narzędziem, dopóki sama Rosja nie zostanie wciągnięta w wir rewolucji agrarnej. Od tej chwili Polska nie będzie już miała absolutnie żadnej raison d’etre (racji bytu)” – pisał.

Engels opisuje też, jakie działania należy – jego zdaniem – wobec Polaków podjąć.„Wniosek: odebrać na zachodzie Polakom wszystko, co się da, obsadzić ich twierdze – zwłaszcza Poznań – Niemcami pod pozorem ochrony, pozwolić im gospodarować, posyłać ich w ogień, ograbiać do cna z żywności ich kraj, zbywać ich widokami na Rygę i Odessę, a gdyby udało się wprawić w ruch Rosjan – sprzymierzyć się z nimi i zmusić Polaków do ustępstw. Każda piędź ziemi, którą oddamy Polakom na granicy od Kłajpedy do Krakowa, zniszczy całkowicie pod względem militarnym tę i tak już okropnie słabą granicę – pozostawi bez osłony całe wybrzeże Bałtyku aż do Szczecina” – pisze.