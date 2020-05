Były senator PO: Platformo, zakładałem cię, ale twojej wulgarnej Polski nie chcę

„Platformo... Zakładem cię, rejestrowałem i dwie kadencje reprezentowałem jako senator. Ale tej twojej wulgarnej Polski już nie chcę...” – napisał na Twitterze Robert Smoktunowicz, były senator PO. Do wpisu załączył zdjęcie plakatu atakującego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Na warszawskich przystankach AMS, spółki należącej do Agory, pojawiły się hejterskie plakaty wymierzone w Łukasza Szumowskiego. Wypisane są na nich zarzuty wobec ministra zdrowia oraz hasła: „Ewangelia wg Łukasza Sz.” i „po trupach do celu”.



Zdjęcie jednego z takich plakatów zamieścił na swoim Twitterze Smoktunowicz. Jak napisał, brał udział w tworzeniu PO i był jej senatorem przez dwie kadencje, „ale tej wulgarnej Polski już nie chce”.



W 2001 r. Smoktunowicz został senatorem V kadencji w okręgu podwarszawskim z ramienia komitetu Blok Senat 2001 (w jego skład wchodziła nowo powstała PO). W 2005 r. po raz drugi został senatorem z rekomendacji PO. We wrześniu 2007 r. Smoktunowicz zrezygnował z członkostwa w PO.

Platformo... Zakładem cię, rejestrowałem i dwie kadencje reprezentowałem jako senator. Ale tej twojej wulgarnej Polski już nie chcę... pic.twitter.com/fZYTVnSh4V — Robert Smoktunowicz (@RSmoktunowicz) May 30, 2020

#wieszwiecej Polub nas