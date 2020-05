Szalone derby Pomorza! Siedem goli, rzuty karne, emocje do końca

Mecz kolejki? Na pewno. Mecz sezonu? Być może. Lechia Gdańsk wygrała z Arką 4:3 (0:0) w meczu kończącym 27. kolejkę PKO Ekstraklasy. Gola na wagę zwycięstwa gospodarze strzelili w ostatnich sekundach doliczonego czasu gry.

W tym meczu było wszystko, co lubią fani sportu: gole, emocje do końca i dramatyczne zwroty akcji. Brakowało tylko... kibiców. Aż szkoda, że w to słoneczne popołudnie na stadionie w Gdańsku nie mogło pojawić się kilkadziesiąt tysięcy kibiców. Nie ma wątpliwości, że nikt nie żałowałby ani grosza wydanego na bilety.



Pierwsza połowa nie zapowiadała, że będziemy mieli do czynienia z tego rodzaju widowiskiem. Lechia przeważała, aktywny był szczególnie Portugalczyk Ze Gomes, ale niewiele z tej ofensywy wynikało. Zamiast fajerwerków, raczej klasyczne "zapoznawanie się z rywalem". Bramki w końcu jednak musiały paść: remis żadnej z drużyn nie był na rękę, bo Lechia wciąż marzy o europejskich pucharach (a przynajmniej awansie do grupy mistrzowskiej), Arka potrzebowała natomiast punktów, by utrzymać się w Ekstraklasie.

Druga połowa przyniosła aż siedem goli. Zaczął Flavio Paixao, który w 51. minucie wykorzystał rzut karny, podyktowany po faulu na Jarosławie Kubickim. Kilka minut później, po drugiej stronie boiska faulowany był Michał Nalepa, a "jedenastkę" na gola zamienił Marko Vejinović.



Zabawa dopiero się zaczynała. W 72. minucie gola na 2:1 dla Arki strzelił Adam Marciniak. A właściwie: piłkę do własnej bramki trącił przypadkowo Kubicki. Tak czy siak, Duszan Kuciak nie miał w tej sytuacji nic do powiedzenia.



Gospodarze nie spuszczali głów, a do wyrównania, zaledwie pięć minut później, doprowadził ich najlepszy strzelec: Flavio Paixao. Gdy wydawało się, że piłkarze Piotra Stokowca wszystko mają już pod kontrolą, we własnym polu karnym ręką zagrał wprowadzony chwilę wcześniej Łukasz Zwoliński. Napastnik "uciekał", cofał rękę, ale sędzia Szymon Marciniak nie zdecydował się sprawdzić tej sytuacji na VARze. Rzut karny, po raz drugi, pewnie wykorzystał Vejinović. Arka znów prowadziła.

To moment, w którym widowisko rozpoczął wprowadzony chwilę wcześniej na boisko Conrado. Przebojowy Brazylijczyk szalał raz na lewym, raz na prawym skrzydle, niedługo później doprowadzając do wyrównania. Okazało się jednak, że 23-latek gola zdobył nieprawidłowo, pomagając sobie dłonią przy przyjęciu piłki. Tym razem Marciniak wątpliwości nie miał: gola nie ma.Co się odwlecze, to nie uciecze... Zwoliński, współodpowiedzialny za stratę bramki na 2:3, wykorzystał dośrodkowanie od Conrado i efektownym "szczupakiem" pokonał Steinborsa. 3:3, gramy dalej. Sędzia doliczył pięć minut, ataki nie ustawały, oba zespoły - zgodnie z przedmeczowymi zapowiedziami - grały o pełną pulę.Tę zgarnęła ostatecznie Lechia. W 95. minucie faulowany w polu karnym był Makowski, a z jedenastu metrów bramkarza Arki przechytrzył Paixao. Portugalczyk skompletował hat-tricka, gdynianie mieli jeszcze kilka szans na wyrównanie, ale do kolejnego cudu nie doszło.Lechia wygrała i ma na koncie 41 punktów - zaledwie dwa dzielą ją więc od trzeciego w tabeli Śląska Wrocław. Zła jest sytuacja Arki Gdynia, która punktów ma tylko 25 i zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Sześć więcej ma Wisła Kraków - ostatni zespół zajmujący "bezpieczną" pozycję.Ciąg dalszy emocji już w kolejny weekend. Na antenie TVP Sport mecz Cracovii z Pogonią Szczecin.