Finał „Szansy na Sukces”. Wiadomo, kto wystąpi w Opolu

Podczas niedzielnego wydania „Szansy na sukces” głosami telewidzów program wygrał Tomasz Jarosz. W nagrodę wokalista wystąpi we wrześniu w konkursie „Debiutów” w ramach festiwalu polskiej piosenki w Opolu.

Tomasz Jarosz urodził się 31 maja 1983 roku. Jest absolwentem Wydziału Sztuki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończył również Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu na instrumencie - klarnet. Od dziecka w domu była muzyka za sprawą taty Bartłomieja.



Już od najmłodszych lat zdradzał pociąg do muzyki, dlatego postanowił spróbować swoich sił w szkole muzycznej. Tato jako pierwszy uczył go rodzimych melodii ludowych, czyli muzyki Lachów Sądeckich, ale muzykę tę szlifował również grając w zespole regionalnym Lachy z Nowego Sącza.



Można powiedzieć, że jest wychowany na ludowiźnie, co zawsze podkreślał i czego się nie wstydzi. Obecnie jest funkcjonariuszem Straży Granicznej.

