„Jesteście zdrajcami, już jeden pucz ci się nie udał”. Przerwana konferencja Szczerby [WIDEO]

– Wy chcecie zniszczyć Polskę, taki wasz obowiązek jest. Wy chcecie sprzedać Polskę Ruskim. Wy jesteście zdrajcami, już jeden pucz ci się nie udał i ten ci się nie uda – mówił w trakcie konferencji posłów PO mężczyzna, który przerwał im wystąpienie. – Mamy teraz najlepszy rząd, jaki był po 1990 r. – dodał.

Nagranie zamieścił na Twitterze użytkownik podpisany jako Marcel Bielecki.



Posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Aleksandra Gajewska apelowali w niedzielę do prezydenta Andrzeja Dudy o wycofanie z Trybunału Konstytucyjnego ustawy w sprawie jawności majątku rodzin polityków.



W pewnym momencie konferencję przerwał mężczyzna.



– Wy chcecie zniszczyć Polskę, taki wasz obowiązek jest. Wy chcecie sprzedać Polskę Ruskim. Wy jesteście zdrajcami, już jeden pucz ci się nie udał i ten ci się nie uda – powiedział w kierunku Szczerby nawiązując najpewniej do tzw. Ciamajdanu. W grudniu 2016 roku posłowie „opozycji totalnej” zablokowali mównicę sejmową. Wydarzenie to doprowadziło do jednego z najpoważniejszych kryzysów parlamentarnych ostatnich lat.



– Mamy teraz najlepszy rząd, jaki był po 1990 r. – kontynuował mężczyzna.

