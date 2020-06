Maski od znajomego Neumanna nie przeszły testów

Badania wykazały, że maseczki należące do firmy znajomego posła KO Sławomira Neumanna nie spełniają wymagania normy EN 149:2001+A1:2009 odnośnie pierwszej (FFP1), drugiej (FFP2) i trzeciej (FFP3) klasy ochrony – ustalił portal tvp.info. Gdy 20 maja wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński ujawnił treść SMS-a od Neumanna, w którym ten pytał o „przyspieszone procedury robienia certyfikatów na maseczki”, polityk PO zarzucił rządowi, że mimo iż znajomy sam „uzyskał atest po 30 dniach”, to „nikt nie był zainteresowany zakupem”.

Kilka tygodni temu, po tym, jak Marcin Kierwiński i Sławomir Nitras z Platformy Obywatelskiej przerwali konferencję prasową wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego, ten ujawnił korespondencję między nim a byłym szefem klubu parlamentarnego PO, posłem Sławomirem Neumannem.

W nawiązaniu do wydarzeń z dzisiejszej konferencji prasowej ⁦@MZ_GOV_PL⁩, po rozmowie z posłem ⁦@SlawekNeumann⁩, publikuję treść naszej rozmowy z 16 marca. pic.twitter.com/mo34DNQVmw — Janusz Cieszyński ������ (@jciesz) May 20, 2020

Niestety na maila od przedsiębiorcy nie było żadnej odpowiedzi. Sam przeprowadził proces uzyskania atestu.Uzyskał ten atest po 30 dn i do dzisiaj nikt z rządu nie był zainteresowany zakupem atestowanych maseczek.

Procedury uzyskiwania atestów także nie zostały udrożnione. https://t.co/2JkskASHcZ — Sławek Neumann (@SlawekNeumann) May 20, 2020

W odpowiedzi Neumann oskarżył rząd, że ten odrzucił intratną ofertę zakupu atestowanych maseczek.

Poseł atakował również informującą o całej sprawie Telewizję Polską. – To próba ukrycia prawdziwej afery Szumowskiego i zakupu byle jakiego sprzętu bez certyfikacji – mówił w rozmowie z portalem gazeta.pl.



Neumann: Znajomy sam certyfikował maseczki i od tygodni nimi handluje



Poseł zarzuca ministerstwu, że wiadomością od przedsiębiorcy nikt się nie zainteresował. – Przeprowadził badania, certyfikat, zapłacił za to, trwało to ponad miesiąc. Od kilku tygodni handluje maseczkami w cenie dwa albo trzy razy niższej niż to, co przyleciało Antonowem i nie miało atestów – stwierdził polityk PO.



Jak ustalił portal tvp.info, chodzi o firmę EGA Spółka z o.o. ze Starogardu Gdańskiego. Skontaktowaliśmy się z jej prezesem, który potwierdził, że prosił znajomego posła o pomoc i po otrzymaniu informacji, gdzie ma wysłać swoją propozycję, 16 marca wysłał do wiceministra zdrowia maila w tej sprawie. – Wysłaliśmy tego samego maila do ministerstwa, odpowiedzi jednak nie było – powiedział portalowi tvp.info Adam Gudalewski. Ministerstwo tłumaczy, że nie było wówczas zainteresowane tą ofertą, ponieważ produkt był niecertyfikowany. – Certyfikowaliśmy i ściągnęliśmy maseczki na własną rękę z Chin, i możemy je sprzedać – mówił Gudalewski.



Przyznał, że po wysłaniu do MZ kolejnego maila, z informacją, że ma już gotowe do sprzedaży atestowane maseczki – otrzymał telefon z ministerstwa i ofertę kupna, pod warunkiem wcześniejszego zbadania ich na koszt resortu zdrowia. Kilka dni temu zakończono się to badanie.



26 maja do Zakładu Ochrony Osobistych w Warszawie dotarło 25 sztuk półmasek filtrujących, które zostały poddane badaniu. Półmaska filtrująca poddana badaniom

Dwa dni później gotowe było sprawozdanie, które wykazało, że maseczki nie spełniają norm i zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nie mogą być stosowane do ochrony układu oddechowego personelu medycznego przez wirusem SARS-CoV-2. Wniosek dotyczący maseczek

