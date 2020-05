Trzaskowski zarzuca rządowi zaniedbywanie Wielkopolski. Pomija przy tym fakty

O przygotowywanym przez Komisję Europejską Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i tym jak to rząd ma zaniedbywać Wielkopolskę mówił w Koninie Rafał Trzaskowski. Kandydat KO nie wspomniał o tym, że to właśnie Wielkopolska ma być jednym z regionów objętych wsparciem finansowym w ramach Funduszu.

– Nie wiem, czy państwo wiecie, ale Unia Europejska przygotowała specjalny Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, właśnie dla takich regionów jak Wielkopolska wschodnia. Niestety dziś rząd koncentruje się tylko na Śląsku, na Śląsku się trzeba koncentrować, ale również trzeba brać pod uwagę takie regiony jak Wielkopolska Wschodnia. I tutaj program zakłada jedną rzecz. Walkę z ociepleniem klimatycznym poprzez transformację, poprzez inwestycje w zieloną energię, w elektromobilność, w technologie wodorowe. Taki plan powstał właśnie tutaj w Koninie – mówił Trzaskowski w Koninie.



Jak kontynuował, Komisja Europejska „nagle nawet dla rządzących okazała się dobrą instytucją. UE działa, o czym my wszyscy wiemy, rządzący mieli czasem wątpliwości”.



Trzaskowski poruszył temat Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dodając złośliwe wobec rządu sformułowania. Tymczasem, Wielkopolska ma zostać objęta wsparciem Funduszu.



Jak informował niedawno portal wrpo.wielkopolskie.pl, „nowe rozwiązanie ma wesprzeć regiony, które ponoszą największe koszty polityki klimatycznej i transformacji energetycznej. Wybranych zostało łącznie sto regionów, z czego aż sześć z Polski. Obok Wielkopolski, są to województwa: śląskie, dolnośląskie, łódzkie, lubelskie i małopolskie. Na realizację programu dla całej UE zarezerwowano pulę 7,5 mld euro” – czytamy.

źródło: Facebook, wrpo.wielkopolskie.pl, IAR

Polska pozostanie największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji zaproponowanego przed kilkoma miesiącami. Miał on liczyć 7,5 miliarda euro, teraz komisja zaproponowała zwiększenie do 40 miliardów euro. Polska początkowo miała otrzymać 2 miliardy euro i już wtedy oznaczało to, że będzie największym beneficjentem. Teraz tę pozycję lidera podtrzymała. 8 miliardów euro, które ma otrzymać Polska, wchodzi w skład puli bezzwrotnych grantów w wysokości ponad 37 i pół miliarda euro, które Komisja zaoferowała Warszawie w ramach funduszu odbudowy wartego 750 miliardów euro. Ostateczny kształt tego funduszu wraz z wszystkimi elementami jak również unijnego budżetu na lata 2021-2027 będzie jeszcze przedmiotem negocjacji państw członkowskich. Szef Rady Europejskiej Charles Michel zwołał na 19 czerwca unijny szczyt na którym przywódcy 27 krajów podejmą pierwszą próbę osiągnięcia kompromisu.