„Nie było żadnych rozmów z przewoźnikami”. Fake news Trzaskowskiego o CPK [WIDEO]

Rafał Trzaskowski kontynuuje swój atak na projekt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tym razem kandydat KO na prezydenta posunął się do podania nieprawdziwej informacji, którą bardzo łatwo zweryfikować.

Słowa padły w trakcie briefingu Trzaskowskiego we Wrześni. Nagranie jest dostępne na Facebooku kandydata.



– To przede wszystkim pytanie do Polek i Polaków, czy dzisiaj, w czasach epidemii najważniejszym priorytetem powinien być przekop mierzei czy najważniejszym priorytetem powinno być wspieranie fundacji partyjnych PiS, czy budowanie za setki miliardów złotych portu komunikacyjnego, który jest kompletnie nieprzygotowany, bo nie było żadnych rozmów z przewoźnikami, którzy chcieliby z tego portu latać – mówił Trzaskowski.



Kandydat KO minął się z prawdą. Rozmowy z przewoźnikami CPK prowadził. W lipcu 2019 r. w Warszawie miało miejsce inauguracyjne spotkanie Komitetu Konsultacyjnego, powołanego przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) i spółkę Centralny Port Komunikacyjny. Celem spotkania było uzgodnienie koncepcji lotniska z potrzebami przewoźników.



„W zorganizowanym przez Centralny Port Komunikacyjny spotkaniu Komitetu Konsultacyjnego uczestniczyli przedstawiciele Polskich Linii Lotniczych LOT, El Al, Emirates, Enter Air, Qatar Airways, SAS i Wizz Air oraz grup lotniczych: IAG (w jej skład wchodzą British Airways, Iberia, Aer Lingus, Level i Vueling) i Lufthansa Group (zrzesza przewoźników: Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines i Eurowings)” – czytamy w relacji z wydarzenia, którą można znaleźć na stronie samego CPK.



Jak dodano, w spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele sojuszu Star Alliance, w skład którego wchodzą m.in Air China, Singapore Airlines, United Airlines, Turkish Airlines i SouthAfrican Airways. W rozmowach wzięli udział także przedstawiciele IATA, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Rady Przedstawicieli Linii Lotniczych w Polsce (BARIP) oraz firm kurierskich (np. DHL i FedEx). W trakcie spotkania zadeklarowano, że jego uczestnicy będą mieli utrzymywać ze sobą stały kontakt.

#wieszwiecej Polub nas