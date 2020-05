„Ten człowiek dla władzy jest w stanie powiedzieć WSZYSTKO”. Trzaskowski vs Trzaskowski [WIDEO]

Niektórzy z nas krytykowali ten program, ale ten program jest słuszny – stwierdził w Poznaniu kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski, odnosząc się do wprowadzonego przez rząd PiS programu Rodzina 500 Plus. O jakich „krytykujących” mówił prezydent Warszawy? Na myśl przychodzą jego słowa z czasów, gdy jeszcze nie kandydował na najwyższy urząd w państwie. W programie Onet Rano nazywał wówczas przeznaczone rodzinom świadczenia „rozdawnictwem” i „dużą pułapką dla PO”.

Ponieważ nie rozpisano jeszcze kalendarza wyborczego, kandydat Koalicji Obywatelskiej – jak sam zapewnia – nie prowadzi kampanii wyborczej. Objeżdża Polskę w roli samorządowca – tłumaczył niedawno Trzaskowski, gdy w poprzednim tygodniu wizytował kolejne miasta Pomorza Zachodniego. W ten weekend, w sobotę, prezydent stolicy dotarł do Poznania.



W trakcie przemówienia wygłoszonego na jednym z centralnych placów Poznania wskazywał, że Polsce potrzebna jest nowa polityka, odbudowanie wspólnoty, więzi pomiędzy Polakami. Deklarował, że jest w polityce po to, żeby prezentować wartości i stać na straży słabszych.



W tym kontekście odniósł się do programu 500 Plus i przyznał, że jego „konkurenci polityczni postawili dobrą diagnozę”.

– Niektórzy z nas krytykowali ten program, ale ten program jest słuszny. On pozwolił ludziom się odnaleźć w nowej rzeczywistości, trzeba to przyznać. Jest to absolutnie niezbywalny filar naszej polityki społecznej i to był dobry ruch – chwalił Trzaskowski. Wyraził przy tym opinię, że temu „dobremu posunięciu” nie towarzyszyło wzmocnienie państwa.



Co zmieniło się od 2018 roku, gdy polityk KO nazywał 500 Plus „rozdawnictwem”? Rafał Trzaskowski został m.in. kandydatem KO na prezydenta.



Jak przypominają internauci, blisko dwa lata temu w rozmowie z Jarosławem Kuźniarem w programie Onet Rano zapewniał, że rząd PO-PSL „dawał dokładnie takie same pieniądze, albo nawet większe, na wspieranie rodzin”.

Dzięki @waldemarkowal za materiał z Poznania. W zestawieniu z wypowiedzią Rafała Trzaskowskiego o #500plus sprzed kampanii, można zobaczyć i usłyszeć, że ten człowiek dla władzy jest w stanie powiedzieć WSZYSTKO. pic.twitter.com/uOzx6IJxyG — John (@JohnMcRac) May 31, 2020

źródło: portal tvp.info, Twitter, PAP

– 500 Plus, ten program rozdawnictwa, jest dużą pułapką dla Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej – oceniał Trzaskowski. Teraz prezydent stolicy zapewnia, że cała jego partia „będzie bronić” wypłaty świadczeń.Wielokrotnie politycy PO domagali się jednak reformy świadczeń, m.in. wstrzymania wypłat rodzicom, którzy mogliby pracować, ale tego nie robią – o czym mówił m.in. główny ekonomista partii Andrzej Rzońca. W czasie kampanii przed wyborami parlamentarnymi Rafał Trzaskowski wyrażał też obawy, że „nie ma pieniędzy na 500 Plus”, czemu politycy PiS wielokrotnie zaprzeczali.