Technologia rodem z gier komputerowych zyskuje uznanie lekarzy

Wirtualna rzeczywistość może być z powodzeniem wykorzystywana także w rehabilitacji pacjentów – uważa prof. Jan Szczegielniak, krajowy konsultant w dziedzinie fizjoterapii. Za przykład stawia doświadczenia szpitala MSWiA w Głuchołazach.

Prof. Jan Szczegielniak, krajowy konsultant w dziedzinie fizjoterapii, zwraca uwagę na możliwość większego wykorzystania wirtualnej rzeczywistości także w przypadku osób po przebytym zakażeniu wirusem SARS-COV-2, wymagających postępowania rehabilitacyjnego z występującymi zaburzeniami czynności wentylacyjnej i obniżoną tolerancją wysiłkową,



– Wirtualna rzeczywistość jest wykorzystywana nie tylko jako forma rozrywki w grach. Już dzisiaj jest stosowana w wielu dziedzinach medycyny, w tym także w rehabilitacji. Jest coraz więcej przykładów na jej praktycznie zastosowanie - chociażby w usprawnianiu chorych ze schorzeniami neurologicznymi – podkreśla profesor Szczegielniak.



Krajowy konsultant w dziedzinie fizjoterapii zaznacza, że „wymienia się także formy zastosowania wirtualnej rzeczywistości w rehabilitacji kardiologicznej czy też pulmonologicznej. Natomiast obecna sytuacja związana z występującą pandemią i ewentualną potrzebą wdrożenia rehabilitacji u osób odczuwających dyskomfort oddechowy skłania do poszukiwania rozwiązań umożliwiających wprowadzenie zdalnego procesu rehabilitacji przy wykorzystaniu już istniejących technologii, które mogą zapewnić ciągłość i powszechność terapii” – podkreśla profesor Szczegielniak.



– Mówimy tu o urządzeniach i programach już istniejących i wykorzystywanych m.in. przy tworzeniu gier komputerowych. Wirtualna rzeczywistość pozwala wdrożyć takie modele pracy z chorym, które umożliwiają wykorzystanie jej w rehabilitacji stacjonarnej jak i zdalną kontrolę ćwiczeń, i odpowiednie, indywidualnie dobrane dawkowanie wysiłku fizycznego. Olbrzymim plusem tej metody może być ułatwienie i zwiększenie dostępności rehabilitacji, co jest szczególnie istotne dla chorych, często mieszkających z dala od szpitali dysponujących odpowiednią kadrą, i nie mogących korzystać z rehabilitacji stacjonarnej i ambulatoryjnej" – zauważa prof. Szczegielniak.

Aplikacje zadbają o naszą psychikę podczas pandemii Zestaw aplikacji na smartfona, które pomagają pozbyć się lęku, depresji i innych dolegliwości będących skutkiem pandemii koronawirusa stworzyli ... zobacz więcej

Szpital MSWiA w Głuchołazach, jako jeden z pierwszych w Polsce, uruchomił pracownię wirtualnej rzeczywistości, gdzie przy wsparciu Politechniki Opolskiej wdrażane są praktyczne metody wykorzystywania jej m.in. w rehabilitacji chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Zdaniem konsultanta krajowego, dzięki tego typu doświadczeniom możliwe będzie opracowanie odpowiednich standardów postępowania wykorzystywanych w rehabilitacji stacjonarnej tych chorych oraz wypracowanie nowych możliwości zastosowania wirtualnej rzeczywistości w warunkach domowych, korzystając ze wsparcia specjalistów nadzorujących zdalnie proces terapii.

#wieszwiecej Polub nas

Do zastosowania wirtualnej rzeczywistości w rehabilitacji pacjentów przygotowuje się Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, gdzie jedną z platform wirtualnej rzeczywistości przetestowano podczas tysiąca sesji. Zastępca dyrektora ds. rozwoju rybnickiego szpitala prof. Joachim Foltys wysoko ocenia efekty jej zastosowania.

– W naszej ocenie jest to doskonałe narzędzie do rehabilitacji także dla naszych pacjentów. Korzystając z odpowiedniego oprogramowania i sprzętu powszechnie dostępnego niemal w każdym domu: telefonu komórkowego lub kamery Kinect, laptopa, za pośrednictwem sieci możemy prowadzić pod nadzorem lekarza, psychologa, terapeuty, fizjoterapeuty, rehabilitację obejmującą zarówno elementy ruchowe, jak i ogólnorozwojowe uważa – prof. Foltys. I dodaje: – Wykonujący zadane ćwiczenia zdaje sobie sprawę, że w każdej chwili uzyska pomoc i może być skorygowany przez swojego zdalnego opiekuna. Jest to o tyle ważne, że w przypadku problemów natury psychicznej, pacjenci wymagają odpowiedniej motywacji, stymulacji, poczucia bezpieczeństwa, a ta forma rehabilitacji je spełnia.



Zdaniem prof. Foltysa, system wirtualnej rzeczywistości może doskonale sprawdzać się w przypadku chorych przebywających na oddziałach detencyjnych.



– Istnieją już platformy dające możliwość pełnego, on-line, monitoringu prowadzonej rehabilitacji. Powstały dzięki nim raport może być bardzo dobrą składową dokumentacji medycznej dającej rzeczywisty obraz postępu, stagnacji lub cofania się w procesie rehabilitacji – podkreśla naukowiec.



Zdaniem specjalistów, doświadczenia związane z procesem rehabilitacji w czasie pandemii mogą przyspieszyć wykorzystanie technik wirtualnej rzeczywistości w procesach leczniczych na szeroką skalę.