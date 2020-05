Do Google Maps powrócił lektor. Użytkownicy nie chcieli maszyny

Google na razie wycofał się z zamiany lektora na automat i Jarosław Juszkiewicz po krótkiej przerwie znowu sugeruje nam drogę w polskiej wersji nawigacji. Z użytkownikami Google Maps powitał się w nagraniu zamieszczonym w internecie. Powiem to znowu: kieruj się na południe – mówi na nagraniu Juszkiewicz.

Jarosław Juszkiewicz to dziennikarz Polskiego Radia Katowice i profesjonalny lektor. W 2008 roku po castingu rozpoczął współpracę z Google. Syntezator mowy, który zastąpił go kilka dni temu, miał wydawać jeszcze bardziej konkretne komendy i dawać możliwość nagrania większej liczby komunikatów.



Zmiana została jednak fatalnie przyjęta przez użytkowników nawigacji i do Google Polska zaczęły napływać tysiące skarg. Najwyraźniej zostały potraktowane poważnie, ponieważ do aplikacji powrócił głos lubianego lektora.



Jarosław Juszkiewicz, który zdążył się już pożegnać z użytkownikami Google Maps w nagraniu zamieszczonym w internecie, teraz zamieścił kolejny filmik, tym razem powitalny.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: tvp.info

– Wygląda na to, że spędzimy jeszcze trochę czasu razem. Przynajmniej do momentu, gdy mój cyfrowy następca nie zostanie udoskonalony. A stało się tak dzięki temu, że chcieliście ze mną zostać i że protestowaliście. (...) Wracam więc do was, uśmiuechając się cudnie. I powiem to znowu: kieruj się na południe – mówi na nagraniu Juszkiewicz.