Rozwój wsi na równi z miastem. Prezydent o państwowym wsparciu rolnictwa

Zawsze powtarzam: polskim rolnikom potrzebne jest wsparcie ze strony państwa, a przede wszystkim – oparcie. Mimo trudnej sytuacji epidemicznej, cały czas zabiegam, by rolnikom zostały wypłacone wszystkie odszkodowania za zeszłoroczną suszę; rząd musi tego dopełnić, to także kwestia honoru polskiego państwa wobec rolników – podkreślił Andrzej Duda. Z okazji Zielonych Świątek, jak potocznie nazywane jest święto Zesłania Ducha Świętego, w TVP1 prezydent złożył też rolnikom życzenia.

Jak zaznaczył Andrzej Duda, państwo musi być gotowe do pomocy rolnikom w przypadku klęsk żywiołowych, takich jak powódź, gradobicie, niespodziewany przymrozek czy susza. Zaznaczył, że w zeszłym roku większość mniejszych gospodarstw otrzymała tzw. suszowe, czyli odszkodowanie za straty związane z suszą.



– Jeszcze niewielka część tych wielkich gospodarstw nie otrzymała – są to bardzo duże kwoty. Cały czas zabiegam – mimo trudnej sytuacji epidemicznej, jaką w tej chwili mamy – by te wszystkie odszkodowania zostały wypłacone, bo dla mnie to także kwestia honoru polskiego państwa wobec rolników, realizacji tych zobowiązań. W związku z tym rząd musi tego dopełnić, to niezwykle ważny postulat – podkreślił prezydent.



Prezydent: Szanujmy codzienny trud rolników



Duda zwracał uwagę, że jednym z rodzajów bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo żywnościowe, które zapewniają rolnicy. – Jako prezydent Rzeczpospolitej, jako głowa państwa mam szczególny obowiązek myślenia o sprawach rolników, dbania o sprawy rolników, pilnowania tych spraw i też wzywania, by z szacunkiem podchodzić do codziennego trudu pracy rolnika – podkreślił prezydent.



Mówił, że różne rządowe programy i inicjatywy mają spowodować wyrównanie poziomu i jakości życia między wielkimi miastami a polską wsią i mniejszymi miastami. – My dzisiaj ogromy nacisk kładziemy i to jest mój ogromnie ważny cel, żeby ten rozwój Polski był równy, żeby stworzyć także na wsi i w mniejszych miastach bardzo dobre warunki życia, żeby ludzie po prostu byli zadowoleni – powiedział prezydent Duda.

– Ja się czuję patronem w jakimś sensie polskiej wsi – zaznaczył.



Życzenia z okazji Zielonych Świątek



Zokazji Zielonych Świątek, jak potocznie nazywane jest święto Zesłania Ducha Świętego, złożył rolnikom życzenia.



– Przede wszystkim życzę, żeby z tych pól (...) w całym naszym kraju zebrali w tym roku jak największy plon, żeby płody rolne były kupowane po uczciwej cenie przez tych, którzy je skupują, czyli – krótko mówiąc – żeby rolnik był traktowany uczciwie. Żebyśmy my, jako polskie władze, dali też radę w jak największym stopniu zabezpieczyć rolnika – by tę uczciwość mu zapewnić – mówił Andrzej Duda.



Życzył rolnikom, aby w czasie dożynek, czasie podsumowań zbiorów byli uśmiechnięci, zadowoleni, mieli zapewnione zasiewy na następny rok i byli zabezpieczeni, jeżeli chodzi o wszelkie możliwości rozwoju gospodarstwa na następne lata.



– Żeby ten rok nie przyniósł im trosk, aby mogli gospodarować spokojnie, czyli powiem – akurat idealnie pasuje to w święto Zesłania Ducha Świętego: szczęść Boże polskim rolnikom – powiedział prezydent.



Dodał, że chciałby, żeby nie było żadnych klęsk żywiołowych, żeby rolnicy nie musieli się martwić; zaznaczył, że zaczęły padać deszcze i niebezpieczeństwo suszy w tym roku zmniejszyło się.

– Ale oczywiście susza głęboka, hydrologiczna cały czas jest zagrożeniem. W związku z powyższym musimy dziś realizować program retencji, zwłaszcza małej retencji. Jest to pewna zmiana filozofii - program, który będzie trwał lata, ale wdrażamy go i chciałbym, byśmy go nadal realizowali – powiedział Andrzej Duda.– Zawsze powtarzam: polskim rolnikom jest potrzebne wsparcie ze strony państwa, a przede wszystkim – oparcie. Dlatego bardzo akcentowałem, że polskie państwo musi być gotowe do pomocy rolnikom w przypadku klęsk żywiołowych, musi być gotowe wesprzeć, by rolnik spokojnie mógł pracować. Nawet jeżeli dotknie go klęska żywiołowa – powódź, gradobicie, niespodziewany przymrozek czy susza – to polskie państwo stanie na wysokości zadania i pomoże w tej sytuacji rolnikowi – zaznaczył.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informowała w końcu kwietnia br., że zakończyła pierwszy etap wypłat pomocy suszowej z nowej puli środków wynoszącej 280 mln zł. Jednocześnie ARiMR rozpoczęła wypłatę drugiego etapu.



Po ubiegłorocznej suszy rolnicy złożyli prawie 355 tys. wniosków o odszkodowania z tytułu poniesionych strat na kwotę ponad 2,3 mld zł.



Pomoc suszowa przyznawana jest producentom rolnym, których średni roczny dochód z prowadzonej działalności rolniczej, w związku z wystąpieniem suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, obniżył się o ponad 30 proc.