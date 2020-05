Od jutra LOT wznawia rejsy krajowe do ośmiu miast. Po 15 czerwca polecimy dalej

Na początku czerwca ogłosimy, gdzie będziemy latać po 15 czerwca – powiedział wiceprezes PLL LOT Michał Fijoł. Narodowy przewoźnik od poniedziałku wznawia połączenia krajowe, na razie do 8 miast; pierwszym rejsem będzie lot z Warszawy do Szczecina.

PLL LOT w poniedziałek ok. godz. 7. rano wznowi swoje krajowe połączenia realizując rejs z Warszawy do Szczecina. Na razie pasażerowie LOT będą mogli skorzystać z połączeń krajowych realizowanych na osiem lotnisk. Będą to loty: do trzech razy dziennie na trasie Warszawa-Gdańsk; do dwóch razy dziennie z Warszawy do Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz raz dziennie z Krakowa do Gdańska.



– Zadbaliśmy o każdy element podróży. Po pierwsze bardzo starannie wybraliśmy porty docelowe. Będziemy latać od 1 czerwca przez pierwsze dwa tygodnie z Warszawy do Gdańska, Szczecina, Poznania, Wrocławia, Krakowa i Rzeszowa. Będziemy także obsługiwać połączenie pomiędzy Gdańskiem a Krakowem. Świadomie na początku nie zdecydowaliśmy się na latanie do Katowic ze względu na to, że było to miejsce o podwyższonym ryzyku epidemicznym. Mamy nadzieję, że to bardzo szybko się zmieni i będziemy mogli przywrócić także nasze rejsy do Katowic – powiedział wiceprezes ds. handlowych w LOT Michał Fijoł.



Dodał, że wszystkie rejsy wylatują w poniedziałek między 7.00 a 7.15. – Pierwszy jest rejs do Szczecina, następny do Krakowa, a potem kolejne do pozostałych miast -– powiedział.



Jak przekazał, spółka wdrożyła procedury bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi krajowymi i europejskimi.

– Zachęcamy naszych pasażerów do odprawy on-line jeszcze przed przyjazdem na lotnisko. Wszędzie będzie ich obowiązywało utrzymanie dystansu przestrzennego, a także noszenie maseczek od wejścia na terminal, a następnie przez cały czas trwania podróży na pokładzie samolotu – powiedział.



Wyjaśnił, że na pokładzie samolotu LOT w pierwszych dniach rejsów również będzie stosowany dystans przestrzenny. – Pasażerowie będą siedzieć na pokładzie samolotu na kształt szachownicy - to znaczy, że co drugi fotel będzie zajęty. Ponadto podróżni na swoich fotelach znajdą wodę mineralną oraz słodki poczęstunek - drożdżówkę – powiedział. Dodał, że w trakcie rejsu załoga LOT-u będzie wyposażona w maseczki i rękawiczki.



Wiceprezes zapewnił, że samoloty LOT-u są wyposażone w filtry HEPA. – To filtr wysokiej jakości, które usuwają z powietrza bakterie oraz wirusy – wyjaśnił.



Wiceprezes przekazał, że spółka z dnia na dzień obserwuje coraz większe zainteresowanie rejsami krajowymi, sprzedaje coraz więcej biletów na te loty. Fijoł poinformował, że na rejsach krajowych może latać cała flota narodowego przewoźnika w zależności od zapotrzebowania.



– Będą to albo mniejsze typy embraerów, albo flota średniego zasięgu, czyli Boeingi 737, albo też - jeśli będzie duże zapotrzebowanie, to nie wykluczamy, że niektóre trasy będą obsługiwane przez dreamlinery – poinformował.

Fijoł zaznaczył, że spółka obserwuje sytuację epidemiczną i na bieżąco dostosowuje ją do planów rozkładowych przewoźnika.



– Pracujemy w taki sposób, aby dwa tygodnie wcześniej przed terminem podróży zakomunikować nowy rozkład. Należy się spodziewać, że na początku czerwca powiemy gdzie będziemy latać po połowie czerwca – zapowiedział wiceprezes.



Jak dodał, „przede wszystkim stawiamy na bezpieczeństwo”. – Chcemy, aby nasi pasażerowie po raz kolejny przekonali się, że latanie jest najbezpieczniejszym środkiem transportu – podkreślił.



Siatka połączeń od 1 czerwca br. obejmuje około 30 lotów każdego dnia, w godzinach uwzględniających zarówno potrzeby klientów biznesowych, jak i ruch turystyczny.



W piątek, 22 maja, w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 maja 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Przedłuża ono okres obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym na kolejne 14 dni w odniesieniu do lotów międzynarodowych - do 6 czerwca br. oraz na kolejne 8 dni w odniesieniu lotów krajowych - do 31 maja br. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 24 maja 2020 r.