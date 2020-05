Cztery na pięć nowych zakażeń na Śląsku. Najnowsze dane o epidemii koronawirusa

Pozytywny wynik na obecność koronawirusa potwierdziły badania laboratoryjne u 115 osób, z czego 92 na Śląsku – informuje Ministerstwo Zdrowia. Z danych resortu wynika również, że z powodu Covid-19 zmarło kolejnych troje pacjentów.

Zakażenie koronawirusem potwierdzono w Polsce dotąd u 23 686 osób.



Nowe przypadki dotyczą osób z województw: śląskiego (92), lubelskiego (7), świętokrzyskiego (5), dolnośląskiego (4), wielkopolskiego (3), opolskiego (1), podkarpackiego (1), pomorskiego (1), zachodniopomorskiego (1).



Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w Polsce wzrosła w niedzielę do 1 064. W ostatnich godzinach – jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia – powiększyła się o trzy zgony.



Nowo odnotowani zmarli to: 84-letnia pacjentka hospitalizowana w Poznaniu, 83-latek z Tych i 65-letni mężczyzna z Bytomia.



Ponad dwa razy więcej ozdrowieńców niż nowych infekcji

Wcześniej, w niedzielę rano, resort zdrowia podał szczegółowe dane dot. epidemii. W związku z koronawirusem w szpitalach przebywają 2 134 osoby.



Ostatniej doby o 255 osób wzrosła liczba pacjentów, którzy pokonali Covid-19. Oznacza to, że łącznie jest już w Polsce 11 271 ozdrowieńców.



Resort podał też, że objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym jest 18 947 osób, a kwarantanną – 78 823.



Informacja, że ktoś jest objęty nadzorem epidemiologicznym oznacza, że nie miał bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się stan zdrowia tej osoby. Natomiast informacja, że ktoś jest objęty kwarantanną dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

źródło: portal tvp.info

Z kolei osoba hospitalizowana, to taka, która przebywa w szpitalu. Niekoniecznie oznacza to, że jest nosicielem koronawirusa albo że jest chora na Covid-19. Dopiero po wykonaniu testu wiadomo, czy mamy do czynienia z zakażeniem koronawirusem.