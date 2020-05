W USA „wypuszczono” Gwardię Narodową [WIDEO]

W Minneapolis kolejną noc trwały protesty po śmierci Afroamerykanina George’a Floyda. Po raz pierwszy od drugiej wojny światowej gubernator zmobilizował Gwardię Narodową. Działania żołnierzy pochwalił prezydent Donald Trump. „Gwardia Narodowa została wypuszczona w Minneapolis, aby wykonać zadanie, którego nie mógł wykonać demokratyczny burmistrz” – stwierdził Amerykański prezydent, krytykując postawę Jacoba Frey’a z Partii Demokratycznej.

W jednym z największych miast stanu Minnesota od sobotniego wieczoru obowiązuje godzina policyjna. Mimo to, na ulice Minneapolis kolejną noc wyszli protestujący.



Gubernator stanu Minnesota Tim Walz wezwał mieszkańców Minneapolis do pozostania w domach. Ostrzegł też protestujących, że znajdą się w „bardzo niebezpiecznej sytuacji”, jeśli ponownie złamią godzinę policyjną.



Zarzewiem zamieszek stała się sprawa 46-letniego czarnoskórego George'a Floyda, który zmarł w trakcie zatrzymania przez policję w Minneapolis.



Zdaniem Trumpa Gwardia Narodowa „wykonuje zadanie”, z którym nie poradził sobie burmistrz Minneapolis. „Koniec gier” – podkreślił prezydent USA we wpisie na Twitterze.

The National Guard has been released in Minneapolis to do the job that the Democrat Mayor couldn’t do. Should have been used 2 days ago & there would not have been damage & Police Headquarters would not have been taken over & ruined. Great job by the National Guard. No games! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

The National Guard ain’t playing games in Minneapolis this is Glorious... When an officer tells you to do something, do it! pic.twitter.com/obGfMLQY1a — Matt Couch �� (@RealMattCouch) May 31, 2020

Do sieci trafiło nagranie, jak pojazdy Gwardii Narodowej przejeżdżają jedną z centralnych ulic miasta.Zamieszki w Minneapolis wywołały konflikt pomiędzy Donaldem Trumpem a burmistrzem Jacobemm Frey’em. Przemawiając w piątek polityk Demokratów stwierdził, że prezydent „nie do końca rozumie sytuację”.