Dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Pięćdziesiątego dnia po Wielkanocy – w tym roku 31 maja – przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Wydarzenie to oznaczało początek Kościoła.

Według Dziejów Apostolskich 50 dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa na zebranych w wieczerniku apostołów zstąpił Duch Boży, a apostołowie otrzymali dary i charyzmaty.



Ksiądz prałat Stanisław Szyszka w wypowiedzi dla Informacyjnej Agencji Radiowej podkreślił, że Duch święty jest jedną z Osób Boskich.



– To jest Bóg, a Bóg jest w trzech osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty. Chociaż jest to niemożliwe do pojęcia, nie można sobie Ducha Świętego wyobrazić, to jest wewnętrzne działanie Ducha Świętego w sercu człowieka, w sumieniu przez wiarę, którą człowiek wyznaje – mówił duchowny.



Ksiądz Stanisław Szyszka przypomniał słowa Jezusa Chrystusa wypowiedziane do apostołów przed Zesłaniem Ducha Świętego: „odchodzę do Ojca, ale nie zostawię was sierotami. Poślę wam Ducha Świętego Parakleta, który wszystkiego was nauczy i wszystko wam przypomni, co wam mówiłem”.

źródło: IAR

– Dlatego ten Duch Święty był tak bardzo potrzebny, posłany z miłości do człowieka – podkreślił ksiądz Prałat Stanisław Szyszka.Uroczystość Zesłania Ducha Świętego uważana jest za początek Kościoła. Jest ona dopełnieniem obecności Boga ze Starego Testamentu i nauczania Syna w Nowym Testamencie.