„Jesteśmy znów w kosmosie”. Amerykańska kapsuła załogowa Dragon już na orbicie

„Jesteśmy znów w kosmosie” – piszą amerykańskie media po udanym starcie pierwszej od dziewięciu lat załogowej misji kosmicznej z terytorium USA. Wyniesiona przez rakietę Falcon 9 kapsuła załogowa Dragon znajduje się już na orbicie okołoziemskiej. Dwaj amerykańscy astronauci, którzy znajdują się na pokładzie Dragona w niedzielę (31 maja) w godzinach popołudniowych polskiego czasu zacumują do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

Długo oczekiwany start rakiety przebiegł zgodnie z planem. – Odpalmy tę świeczkę – słychać było komunikat na kilkadziesiąt sekund przed startem, który oglądał prezydent USA Donald Trump oraz jego zastępca Mike Pence.



Prywatny statek załogowy oddzielił się od członów rakiety, której segment główny rakiety udanie wylądował na barce oceanicznej.



To pierwszy lot załogowy na ISS z terytorium USA od dziewięciu lat. Amerykańskie media piszą o przełomowym momencie w rozwoju programu kosmicznego. – Jesteśmy znów w kosmosie – czytamy w pierwszych komentarzach.



Prezydent USA obiecuje, że do 2024 roku Amerykanie znów wylądują na Księżycu. Jest to celem programu „Artemis” – jednego z przykładów współpracy sektora prywatnego z rządem federalnym w badaniach kosmosu.

Załogową kapsułę Dragon, którą wyniosła rakieta Falcon 9, wykonała na zlecenie Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) firma znanego miliardera Elona Muska - SpaceX. Po raz pierwszy w kosmos wyniósł więc astronautów statek wyprodukowany przez prywatną firmę.To pierwszy lot załogowy na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) z terenu USA od dziewięciu lat. Po wycofaniem w 2011 roku ze służby amerykańskich wahadłowców wymiana członków załogi stacji realizowana była wyłącznie za pomocą rosyjskich statków Sojuz.

Misję wykonują Robert Behnken i Douglas Hurley. Obaj są bardzo doświadczonymi astronautami – stanowili załogę promów kosmicznych, są też pilotami testowymi. Hurley ma 53 lata a Behnken - 49 lat.



Zdaniem ekspertów to optymalny wiek dla astronautów; muszą być to bowiem osoby zarówno z dużym doświadczeniem i cechujące się dobrą kondycją psychofizyczną.



Dragon zadokuje na ISS po ok. 19 godzinach od startu. Statek jest zaprojektowany w taki sposób, by proces ten dokonał się automatycznie. Jeden z astronautów będzie jednak monitorował przebieg dokowania i w razie nieprzewidzianych okoliczności wykona ten manewr manualnie.